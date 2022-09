El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir una pieza separada del caso Kitchen e imputar de nuevo a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, según consta en un auto de 13 de septiembre, que de forma literal concluye: "No existen razones que justifiquen el ejercicio de acciones penales contra la señora Cospedal”.

El instructor destaca que una vez examinadas las actuaciones no se aprecia la existencia de hechos nuevos que justifiquen dejar sin efecto el auto firme del pasado 29 de julio, en el que se archivaba la acusación contra Cospedal. Por el contrario, añade: "Los elementos aportados no hacen más que corroborar extremos ya referidos en el relato de hechos del auto, confirmando la existencia de la trama en los términos fijados en la resolución”, es decir, en el seno del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.

En la misma línea, el auto dice que el sustento de la petición de imputación se reduce casi de forma nuclear a unos minutos de un corte de audio del que se desconoce no solo su origen, si no cualquier circunstancia y contexto. “Sobre la base de una afirmación realizada por la señora Cospedal se efectúa la inferencia a la que se llega por las acusaciones, conclusión que no se puede compartir con un mínimo de rigor profesional”, prosigue la resolución del juez García Castellón.

Rechaza la petición del Fiscal

De esta forma, el instructor deniega la petición que realizó la Fiscalía Anticorrupción, que considera que los nuevos audios y documentos del comisario José Manuel Villarejo ponen de manifiesto que la expresidenta de Castilla-La Mancha había mentido cuando en su declaración en la Audiencia Nacional dijo que no estaba al tanto de la operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. También frena la petición de PSOE y Podemos de retrotraer las actuaciones a la fase de diligencias previas.

En este sentido, el auto recuerda que tanto la petición del PSOE como la de la Fiscalía ya fue descartada en su día, "porque se pudo constatar (y así se explicó) que no había indicios que sustentaran los delitos que se pretendían investigar, y en consecuencia las diligencias que solicitaron eran impertinentes, en términos de conexión con el objeto de la causa, pues lo desbordaban claramente, por lo que su adopción habrían supuesto ampliar artificiosamente una investigación para adentrarse en el terreno de la prospección como señala una reciente resolución de la Sala”.

En la resolución el instructor recuerda, además, que de forma reiterada ha hecho mención a que no se puede sustentar acusaciones sobre la base de grabaciones "troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia". Además, resalta que debe recordarse que las posibles reuniones de Cospedal con el comisario Villarejo "ya fueron objeto de valoración en el auto de 29 de julio y no constituyen, por sí, infracción penal alguna”, aclara.

Fernández Díaz

El juez acordó mandar a juicio a la cúpula del Ministerio del Interior, incluyendo al exministro Jorge Fernández Díaz, pero rechazó hacer lo mismo con Cospedal y su marido. La decisión la ratificó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

No obstante, García Castellón ha acordado en un segundo auto incoar una nueva pieza separada, la número 34, para incorporar las publicaciones aparecidas en medios de comunicación y otros canales de difusión pública de datos relacionados con la investigación en el marco de la llamada operación Tándem para, en su caso, requerir esta información al medio que corresponda para su unión al procedimiento.

Caja B del PP

Las grabaciones y apuntes de las agendas de Villarejo conocidos tras finalizar la instrucción del caso Kitchen muestran, según la Fiscalía, que tanto Cospedal como el propio Fernández Díaz estaban al tanto del plan orquestado desde el Ministerio del Interior para impedir que el extesorero del PP reconociera la existencia de una caja b del PP con la que se pagaban sobresueldos de altos cargos de la formación conservadora, entre los que se encontraba según los conocidos como papeles de Bárcenas el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

En este sentido, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, publicó un audio que certifica que Villarejo informó al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez de que el empresario Ignacio López del Hierro -marido de María Dolores de Cospedal-, le había prometido que se le iba a pagar una parte del dinero que le debía, que cifraba en 200.000 euros. "Hablé el otro día con él, y me ha prometido María Dolores [de Cospedal] que me va a pagar en septiembre, de lo que me debe; todavía no me han pagado", dijo de forma literal el comisario al ex número dos de Interior.