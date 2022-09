Laura Borràs dedica solo un párrafo a su escrito de defensa: las acusaciones son falsas

Un juzgado de Barcelona y nada menos que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han visto indicios contra ella, pero eso no parece haber hecho mella en su ánimo. La expresidenta del Parlament Laura Borràs, que se enfrenta a una petición fiscal de seis años de prisión, se limita a negar la mayor, la existencia de cualquier delito en su actuación al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), en un único párrafo de su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, diario del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este periódico.

El escrito, firmado por el abogado que ejerce su defensa, Gonzalo Boye, afirma textualmente: "Disconformes con los correlativos de la acusación, no ha existido ni fraccionamiento de contratos, ni falsedades punibles ni decisiones arbitrarias por lo que, sin que existan hechos constitutivos de delito alguno, no cabe hablar de autoría, ni de circunstancias modificativas, ni de pena, ni de responsabilidad civil derivada de un delito que no se ha cometido, debiendo imponer las costas de oficio".

A partir de ahí a lo largo de las ocho páginas del escrito solicita el testimonio de una veintena de personas, entre los que figura el que era 'conseller' de Cultura Lluís Puig, que se encuentra en Bélgica, huido de la justicia española para evitar responder por su responsabilidad por el 'procés'. Un testimonio que, aunque podría practicarse por videoconferencia, plantea cierta dificultad para ser admitido por el tribunal, dada la situación de rebeldía en que se encuentra el testigo.

También solicita que declare otro 'exconseller' del ramo, Ferran Mascarell, que además fue delegado del Govern en Madrid, y el técnico de gestión administrativa del ILC Roger Espar, que ante el TSJC declaró que Borràs como directora de la institución era la que decidía la adjudicación de los contratos menores.

Informe incompleto

En el escrito, Borràs retoma la estrategia de defensa que mantuvo durante la instrucción en relación con los correos que parecen contener un trato de favor hacia su amigo y colaborador Isaías Herrero, circunstancia que él mismo corroboraba en las conversaciones intervenidas en la causa en la que se le investigó por tráfico de drogas.

En este sentido, la defensa solicita que declaren como peritos los autores de un "preinforme pericial" sobre los correos electrónicos en que la fiscalía basa la acusación por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público. El escrito, no obstante, no deja pasar la oportunidad de lamentar que no se les haya dado traslado de "las evidencias que constan en las actuaciones" y anuncia que pedirá "la suspensión del plazo para calificar, a fin de que los peritos completen su informe" en su momento.

A diferencia del orden que suele seguirse en los juicios, Borràs solicita ser llamada a declarar cuando termine de practicarse toda la prueba. "Básicamente, se trataría de que, sobre la base del principio de presunción de inocencia, se evite que el juicio se centre en rebatir o corroborar los extremos de la declaración del acusado o la tesis de defensa, para así debatir sobre la tesis de la acusación y su apoyo probatorio", justifica el escrito.