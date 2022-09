Un 29 por ciento de los españoles que siguieron el debate de la semana pasada en el Senado -apenas un 21,1 por ciento de ciudadanos- considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ganó su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, triunfador para un 24 por ciento, según el CIS.

El sondeo "flash" difundido este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas apunta que la mayoría de los votantes socialistas -58,3 por ciento- y de los partidos que apoyan al Gobierno dan por ganador a Sánchez.

Del mismo modo, Feijóo fue el triunfador del debate para los votantes del PP -62,8-, los del Vox -47,3- y Ciudadanos, con un 29,5 por ciento.

Sobre el total de ciudadanos siguieran o no el debate, un 17,7 da el triunfo a Sánchez y un 14,6 a Feijóo, mientras que el 15,9 cree que no ganó ninguno.

Un 12 por ciento no sabe o no contesta, y un 39,1 por ciento confiesa que no tuvo conocimiento de esa cita parlamentaria.

La encuesta apunta al escaso seguimiento de la sesión plenaria sobre energía que se celebró en la Cámara Alta el martes 6 de septiembre, ya que solo fue seguida por un 21,1 por ciento de los encuestados.

De estos, la inmensa mayoría, el 74,4 lo siguió solo en parte, y solo un 9 por ciento en su totalidad.

La mayoría lo hizo por la televisión -60,4 por ciento-, en la radio -18,9 por ciento-, o a través de internet, mencionado por el 26,8 por ciento de los ciudadanos.

No obstante, un 50,5 por ciento de quienes no siguieron el debate en directo asegura que recibió información posterior a través de los medios de comunicación.