El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afeado este miércoles a PP y Vox que rechacen los nuevos impuestos a eléctricas y bancos que analizará el Congreso en las próximas semanas y les ha acusado de proteger "a los de arriba". "El dinero tiene mucho poder, pero el poder en una democracia es el de la mayoría social y este Gobierno va a defender a la mayoría social. No como hicieron ustedes, que pusieron todas las instituciones públicas al servicio de una minoría poderosa", ha afirmado Sánchez en la sesión de control al Ejecutivo en referencia a la crisis de la década pasada.

Sánchez ha cifrado en 30.000 millones los recursos públicos de este año para "proteger a la clase media y trabajadora". Considera que, para hacer un "reparto justo de los efectos de la guerra", es necesario presionar fiscalmente a las empresas que están recibiendo "beneficios extraordinarios" por el conflicto en Ucrania y la subida de los combustibles (eléctricas) y los tipos de interés (los bancos). El dirigente socialista ha incidido en el voto en contra a los nuevos impuestos, tras el debate de este miércoles en la Cámara baja. "Si quedó algo claro es que el programa del PP es el programa de las grandes energéticas de este país", ha subrayado entre los aplausos de su bancada.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha vuelto a exigir al Gobierno que aproveche los "22.000 millones de euros de más" que el Estado está recaudando por la elevada inflación para modificar los tramos más bajos del IRPF y "devolver a los ciudadanos ese exceso recaudatorio". Además, le ha pedido que estudie rebajar el IVA a los productos de alimentación frescos.

El presidente del Gobierno, en las preguntas del PP y de Vox, ha enumerado algunas de las medidas aprobadas por la Moncloa (con la subida del salario mínimo interprofesional, la indexación de las pensiones al IPC de nuevo, las ayudas directas a los sectores afectados, las rebajas selectivas a la clase media...) y les ha recordado que ambos grupos parlamentarios han rechazado esas iniciativas. "¿Están realmente pensando en los españoles cuando votan 'no'?", les ha preguntado.

Las pullas de ERC

En su turno, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha respondido a Sánchez que muchas de esas medidas son "rácanas y poco valientes". "¿De qué sirve la reforma laboral si cada vez hay más precarios porque el 60% de los contratos indefinidos es a tiempo parcial? ¿De qué sirve bonificarle el tren a la gente si la dejas tirada? Están en el andén gratis... (...)", le ha lanzado. Rufián también ha tenido una pulla para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por el debate que ha generado con el tope a algunos productos y ha denunciado que no solo no lo hubiera hablado antes con la parte socialista del Ejecutivo, sino tampoco con "su propio partido", Unidas Podemos. "Esto solo sirve solo para frustrar y decepcionar. Y les digo que la frustración es la criptonita de la izquierda y la gasolina de las derechas", ha acabado antes de reclamar al Gobierno que apruebe cuanto antes un "fondo de rescate para las familias que no pueden pagar ya la hipoteca".

Día largo en el Congreso

Además, en esta jornada parlamentaria ERC plantea una interpelación para conocer la previsión del Gobierno de cumplir con dictámenes internacionales, después de que un informe no vinculante del Comité de Derechos Humanos de la ONU apuntase que España violó "los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlament" al suspenderles de funciones públicas antes de tener una condena por el 'procés'.

También habrá una interpelación del PP sobre los avances en el desarrollo del Perte del vehículo eléctrico y otra de Vox sobre "las medidas concretas que va a adoptar el Gobierno para solucionar la posición de España en materia energética".