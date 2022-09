El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha definido este martes a la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, como "un gran activo en política", al tiempo que no ha descartado una posible integración de la coordinadora de Cs en Madrid en el PP. "Yo no puedo decir si se va a integrar o no", ha expresado el regidor.

Durante una entrevista en Cope, Martínez-Almeida ha aseverado que "es muy difícil" que se pueda pronunciar, pero sí ha destacado que Begoña Villacís "es un gran activo en política" y "es válida". "Ella ya varias veces ha dicho que no se ve en las listas (del PP)", ha remachado. Almeida ha reconocido que las previsiones electorales de los naranjas "son muy complicadas", pero, al mismo tiempo, ha recordado que "quedan ocho meses de Gobierno". Sobre el Gobierno municipal, ha destacado que "ha funcionado bien", al tiempo que ha valorado la "lealtad" entre ambos. Requerido por la posibilidad de integrar a Vox en el Gobierno de la capital tras los comicios de 2023, ha apuntado que quiere gobernar "como lo hacen Isabel Díaz Ayuso en Madrid o Juanma Moreno en Andalucía". El candidato del PP Por su parte, él ha agradecido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "su confianza" para repetir como candidato popular a los comicios municipales para la capital. "Agradezco la confianza y los ánimos para poder obtener la mayoría suficiente y poder gobernar en solitario", ha expresado Martínez-Almeida, quien ha vuelto a cargar contra "el dedo divino de Pedro Sánchez" y las primarias del PSOE, que son "un refrendo de lo que ya se ha decidido". Ha recordado que tanto él como Díaz Ayuso no eran "muy conocidos", pero que eran cantera del Partido Popular en Madrid "y la cosa no ha salido muy mal", mientras que "el PSOE lleva años rechazando la cantera".