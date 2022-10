Patronales y sindicatos exigen a Aragonès presupuestos antes que elecciones

La economía se enfría, la inflación sigue disparada y patronales y sindicatos asisten a la implosión de la coalición de Govern entre ERC y Junts. La militancia del partido posconvergente ha votado mayoritariamente a favor de abandonar el Ejecutivo catalán y los agentes sociales le reclaman al 'president' Pere Aragonès que trate de sacar adelante los nuevos presupuestos de la Generalitat antes de ponderar si decide intentar culminar la legislatura o convocar elecciones.

"El país no puede permitirse prescindir de los 3.000 millones de euros extra de gasto que implica tener unos nuevos presupuestos. Es imprescindible aprobarlos para proteger a los más vulnerables", considera el secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, a preguntas de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. Cuatro años de estabilidad y cuentas públicas regulares es una expectativa compartida por los agentes sociales que difícilmente en la actual coyuntura será factible. Acuerdos recientes como el Pacte Nacional per a la Industria quedan gravemente mermados sin los recursos y el tiempo que una legislatura estable podía garantizarles.

"Lo más importante ahora es que continúe el Govern y que plantee unos presupuestos. La agenda partidista no puede pasar por delante de la agenda social", considera el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, en declaraciones a este medio. "Puede ser una oportunidad para plantear debates y que no todo se lea en clave independencia sí o no, sino según el eje izquierda-derecha", añade.

Por la bancada patronal, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha lamentado la situación de inestabilidad en la que queda la Generalitat. Comprendiendo las lógicas de las diferentes formaciones políticas, Cañete lamenta que "la ruptura en el Govern llega en un momento en que urgen políticas de recuperación y de política económica para controlar la inflación que tanto está haciendo peligrar la viabilidad de las empresas y los puestos de trabajo", afirma.

La patronal de las pequeñas y medianas empresas exige la estabilidad política necesaria tanto en los gobiernos como en los parlamentos para trazar consensos. Así mismo, propone "una reflexión alrededor de cómo tiene que ser la gobernanza del país y los consensos políticos que tienen que garantizar la estabilidad y el progreso económico y social", según un comunicado difundido por la organización empresarial.

"Vienen tiempos muy difíciles y que si no se toman decisiones por falta de Govern las pymes, los autónomos y las familias sufrirán más", se lamentaba el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una reciente entrevista en este medio. Desde la histórica patronal catalana han declinado realizar declaraciones por el momento.