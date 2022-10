Ruptura, remodelación o elecciones: ¿qué puede pasar en Junts y en el Govern de Cataluña?

El cese del entonces 'vicepresident' Jordi Puigneró tras la doble amenaza de Junts al 'president', Pere Aragonès, primero con un ultimátum y después con una cuestión de confianza, deja al Govern en el alambre. La decisión de la ejecutiva de JxCat de exprimir la negociación durante tres días y de que la militancia valore después, en una consulta interna que se celebrará el 6 y 7 de octubre, somete al Consell Executiu en una compleja inestabilidad. Hasta que Junts pregunte a sus afiliados, los seis 'consellers' de su parte seguirán ejerciendo sus funciones, pero la silla de Puigneró permanecerá vacía. Una vez hecho el recuento en las urnas, se abren dos escenarios: la salida o la permanencia de JxCat, lo que implicaría tomar otra decisión: remodelación o elecciones.

En el caso de que la posconvergencia se quede, se dan por hecho cambios. Como mínimo, la elección de un nuevo 'vicepresident'. Varias fuentes de Junts descartan que pueda optar al puesto el 'conseller' de Economia, Jaume Giró, el titular con más 'feeling' con la dirección de Palau pero, a la vez, duramente criticado internamente por cuestionar públicamente que sea el momento de la desconexión y por su apuesta por la gobernabilidad sin matices, lejos de la batalla partidista. Estas voces opinan que cuaja en el sector partidario de la gobernabilidad y que choca de frente con los más anclados en la carpeta del 'procés', pese a que hay unanimidad a la hora de valorar su gestión del Departament porque "funciona". Tampoco se descarta que sea una oportunidad para que algunos titulares de Junts, los que ya mostraban ganas de cambiar de aires como el titular de Salut, Josep Maria Argimon, que sonaba como parte de la lista a la alcaldía de Barcelona, se marchen. Esto supondría, de facto, una remodelación inevitable.

Ahora bien, si la militancia de Junts considera que todo está perdido porque Esquerra no ofrece "garantías" de cumplimiento de tres de sus exigencias -la unidad en Madrid, acotar la mesa de diálogo a la amnistía y la autodeterminación, y una nueva dirección estratégica del 'procés'- los seis titulares de Departaments de la Generalitat con adscripción al partido deberán dimitir: Giró, Argimon, Victòria Alsina (Acció Exterior i Govern Obert), Gemma Geis (Recerca i Universitats), Violant Cervera (Drets Socials) y Lourdes Ciuró (Justícia).

Govern en solitario

La salida de Junts dejaría a ERC sin socio en el Palau de la Generalitat pero no implicaría 'per se' unas elecciones. De hecho, los republicanos afirman que si se diera este escenario no llamarían a las urnas debido al momento socioeconómico en el que se encuentra Catalunya por los altos niveles de inflación y por la necesidad de sacar adelante unos presupuestos que permitan paliar sus efectos y poner en marcha medidas como el plan anticrisis que anunció Aragonès en la primera sesión del debate de política general con una cuantía de unos 300 millones de euros.

Ahora bien, para evitar sumirse en la inestabilidad permanente, ERC necesitará la colaboración del PSC y de los 'comuns', ya que la CUP ha pasado a una ofensiva desde la oposición desde que no lograron pactar las cuentas de 2021. Los socialistas y los morados están dispuestos a tender puentes de forma puntual, no a ser socios estables y, mucho menos, a entrar en el Govern, algo que Esquerra tampoco contempla. Menos todavía, a las puertas de un multiciclo electoral que será determinante para el futuro de todo el tablero político. En este contexto, con Junts fuera del Executiu, la confrontación independentista iría a más. De hecho, desde el cuartel posconvergente ya avisan de que no se lo pondrán nada fácil a Aragonès a partir de ahora.