El ala socialista del Gobierno frena en seco la pretensión de Unidas Podemos de tener un lugar en la mesa de negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha proclamado como "interlocutor del Gobierno en su conjunto" en este asunto, durante la comparecencia ofrecida tras la reunión de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, convocada de urgencia tras la dimisión del presidente del órgano judicial, Carlos Lesmes.

Podemos ha reclamado en la mañana este lunes que el diálogo para renovar la cúpula judicial se lleve a cabo a tres bandas: PSOE, PP y Unidas Podemos, para tener presencia directa en las conversaciones y evitar un "acuerdo del bipartidismo". Hasta el momento, era Bolaños quien negociaba en nombre de los dos socios del Ejecutivo, pero los morados han cambiado ahora su posición y exigen tener voz propia en esta materia.

Consideraba Podemos que la dimisión de Lesmes era una "operación coordinada con el PP" para presionar al Partido Socialista y alcanzar un acuerdo entre los dos grandes partidos, desdeñando la cuota que corresponde al socio minoritario de coalición, que en las últimas horas aumenta sus recelos sobre un posible acuerdo del que no formen parte. "Tenemos claro que el PP quiere excluir a Podemos de esa negociación y que ha sido una causa determinante para que no haya habido acuerdo. Esto a nuestro juicio es absolutamente antidemocrático", señaló el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que pidió al PSOE "no ceder a las presiones".

Este lunes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha mostrado su malestar sobre un eventual entendimiento con los populares y ha advertido al PSOE de que no debe hacer "cesiones" al PP, al que responsabilizaba de dar un "golpe blando". "El único responsable de que el consejo general del poder judicial, máximo órgano de gobierno de los jueces, lleve tres años sin renovar es el PP. Un golpe blando a la democracia que debe terminar ya, sin concesiones, ni condiciones", aseguraba la ministra de Derechos Sociales en Twitter, poco después de que su partido pidiera tener presencia en la mesa de negociación.

"Interlocutor del Gobierno en su conjunto"

Pero de momento su principal pretensión se ha visto truncada. En rueda de prensa de Bolaños a mediodía de este lunes ha confirmado que la negociación será únicamente entre PP y PSOE, y que será él quien represente también al ala minoritaria del Gobierno. "El presidente me ha designado como interlocutor del gobierno en su conjunto. Nos ponemos desde ya”, ha defendido durante su comparecencia.

El ministro socialista, preguntado por los periodistas, ha desvelado que ha mantenido una conversación con Yolanda Díaz después de haberse producido la reunión entre Sánchez y Feijóo, a la que se unieron también el propio Bolaños y Esteban González Pons, por el PP. Una comunicación que cercena por completo cualquier intento de UP de estar en esa mesa, al abogar Bolaños por la "coordinación" con los morados en lugar de que tengan presencia directa: "Hace unos minutos he mantenido una conversación con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para explicarle el contenido de la reunión y para estar perfectamente coordinados", ha sostenido. Una manera también de neutralizar las pretensiones de los morados, que ven cómo la líder del espacio ha aceptado los términos del PSOE sin especial resistencia.

En un sentido similar al de Bolaños. se ha expresado Pons en la rueda de prensa ofrecida en la sede del PP en Génova, cerrando la puerta a cualquier negociación con Unidas Podemos. "Nosotros negociamos con el Gobierno y esperamos un interlocutor, ellos ya tendrán su negociación interna. Para nosotros nuestra interlocución es del Gobierno"; ha remachado.