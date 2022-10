Sánchez advierte a los que bajan impuestos, como Puig: "Gana Madrid"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este jueves a las comunidades que están "siguiendo a Madrid" aplicando rebajas fiscales, también algunas socialistas como la C. Valenciana, Castilla-La Mancha o Aragón, que quien "verdaderamente se beneficia" de este debate "es el territorio que tiene la capital de España".

Lo ha dicho durante su turno de réplica en la comparecencia en el Congreso para explicar el último Consejo Europeo y las medidas anticrisis. Aquí, el diputado del Partido Regionalista Cántabro, José María Mazón, había pedido a Sánchez una Conferencia de Presidentes para abordar este debate de rebajas fiscales en distintas comunidades.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha advertido que "la competición de dumping fiscal beneficia al territorio más poderoso, no por las políticas económicas, sino por el efecto capitalidad, que es la Comunidad de Madrid".

Por ello, se ha dirigido directamente a las comunidades que han anunciado diferentes rebajas fiscales en sus territorios, al hilo de Madrid: "Harían bien esas regiones en no seguir los pasos de quien es verdaderamente el beneficiario de este debate, que es el territorio que tiene la capital de España", según ha recogido Europa Press.

El president valenciano, Ximo Puig, abrió la veda entre las comunidades gobernadas por la izquierda a estas rebajas fiscales ante la crisis energética y la inflación. La singularidad con respecto a Madrid o Andalucía es que la medida valenciana va dirigida a las rentas inferiores a 60.000 euros, los que menos tienen, y no a las rentas altas, que se quedarían igual.

La propuesta de Puig, planteada en el debate de política general de la Comunitat Valenciana, está aún en fase de negociación con los socios de gobierno del Botànic, que aprueban la bajada de impuestos a los más desfavorecidos pero piden compensar la caída de la recaudación tributaria con un aumento de la carga fiscal a los que más tienen.

La reforma fiscal, que Puig anunció ya a principios de septiembre, levantó recelos en la Moncloa, si bien el Gobierno ha aplicado después alguna reducción tributaria.

No obstante, la Generalitat se desmarca de la advertencia de Pedro Sánchez. "No nos concierne. No estamos en esa órbita", señalan fuentes de Presidencia a este diario. El argumento es que la propuesta valenciana de reducción fiscal va dirigida a las rentas bajas y el aviso del presidente afectaría a las comunidades que bajan impuestos para atraer poseedores de riquezas.

Castilla-La Mancha, Aragón, y administraciones en las que el PSOE también está en coalición con otros partidos, como es en el País Vasco o en Cantabria, han ido desgranando también diferentes rebajas fiscales a lo largo de estos días.

"Creo que flaco favor hacen gobiernos de territorios que sufren una desigualdad lacerante, pienso en Andalucía, con las listas de espera en la Sanidad que tienen, en bajar los impuestos al 0,2%. Eso sí demuestra donde están sus prioridades, que no están en atraer nueva inversión, sino en recortar ese Estado del Bienestar", ha defendido el jefe del Ejecutivo.

Asimismo, Sánchez considera que el debate sobre la armonización fiscal es algo "que apoyan hasta los votantes conservadores", reivindicando el impuesto a las grandes fortunas que el Gobierno recoge en su proyecto de cuentas públicas para el año que viene.