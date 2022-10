El PNV ha arrancado al Gobierno español el cumplimiento de una reivindicación histórica del deporte vasco. Ha logrado introducir una enmienda en la Ley del Deporte para que las federaciones autonómicas puedan participar en competiciones internacionales de manera oficial luciendo su propia bandera, los colores de la ikurriña, sin el paraguas de la selección española. Será así en las disciplinas que tengan arraigo social en ese territorio, como sucede con la pelota vasca, o bien en el caso de que la federación autonómica hubiera formado parte de una federación internacional antes de crearse la española. El PNV concreta que será aplicable también al surf. Será necesario un acuerdo del Consejo Superior de Deportes, un organismo autónomo pero adscrito al Ministerio de Cultura, aunque lo relevante es que por primera vez se produce este reconocimiento legal, algo inédito. Se abre un nuevo camino con este primer paso.

Se cumple así el punto número once del acuerdo de investidura del PNV con Pedro Sánchez, que abogaba por abrir cauces, y se hace en plena negociación de los Presupuestos estatales, donde el presidente español está haciendo lo posible por mantener la sintonía con los jeltzales y ha accedido también a renovar la Ley del Cupo, otro acuerdo de calado político que desinflama las relaciones.

El grupo que lidera Aitor Esteban en el Congreso ha logrado el reconocimiento de la oficialidad de las selecciones vascas de pelota y surf, una posibilidad que se recoge así por primera vez en el ordenamiento jurídico español. En concreto, el PNV ha introducido un nuevo punto dos en el artículo 44: "No obstante, las federaciones deportivas autonómicas podrán participar directamente en el ámbito internacional, si la federación internacional correspondiente contempla su participación, en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su respectiva comunidad autónoma, o bien en el caso de que la federación autonómica hubiera formado parte de una federación Internacional antes de la constitución de la federación española correspondiente. En tales supuestos, la participación de la federación deportiva autonómica en competiciones oficiales internacionales se producirá previo acuerdo con el Consejo Superior de Deportes. Tal acuerdo conllevará el apoyo conjunto a la integración de la federación autonómica en la federación internacional".

Este artículo parece deslizar que será necesaria la autorización de la federación internacional correspondiente, que en el caso de la pelota acaba de oponerse a la participación de la Euskal Selekzioa en el Mundial de Biarritz que se celebra del 23 al 29 de octubre, aunque sea un deporte con raíces vascas. Andoni Ortuzar explicará de qué manera se ha amarrado esta cuestión en una rueda de prensa.

Primer paso

El PNV encarrila así una reivindicación que ha resurgido con fuerza estos días por la polémica en el Mundial de pelota, con un veto rocambolesco a la selección vasca y la decisión de obligarla a participar en nombre de España, Francia u otra selección reconocida. Los promotores de la oficialidad habían pedido apoyo a las instituciones y partidos y, tras décadas liderando esta reivindicación, los jeltzales han logrado abrir un cauce. En este terreno, toma la delantera a EH Bildu, que en las últimas horas también había denunciado este veto. Desde la coalición, Mertxe Aizpurua dijo que este paso es limitado, y se preguntó por qué el PSOE solo permite la participación en los deportes autóctonos, dejando caer que para los socialistas son de segunda, aunque al final se decantó por votar a favor de la transaccional y se inclinó por la abstención en la ley en conjunto.

Es un primer paso que no abarca todas las modalidades deportivas. En el caso del fútbol, sigue existiendo un veto categórico de la Fifa y la Uefa y, además, el Tribunal Constitucional sentenció que las selecciones autonómicas solo pueden participar en las competiciones internacionales de deportes en las que no haya federaciones estatales, como sucede con la sokatira. La ley ha abierto un cauce y está a punto de votarse en la comisión del Congreso. El portavoz jeltzale en materia deportiva, Joseba Agirretxea, se felicita de que este acuerdo supone "pasar de la reivindicación a los hechos", aunque no satisface plenamente todas las aspiraciones del PNV, que seguirá trabajando para que este reconocimiento sea pleno y alcance a todas las modalidades deportivas".