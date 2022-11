Lleno total en el aula Gregorio Marañón del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) que, ante la crisis que está viviendo la sanidad madrileña, ha abierto sus puertas para que, de forma conjunta, sociedades científicas, sindicatos y asociaciones de médicos, mostraran su disconformidad con la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias de la región. La precipitación en su apertura, aseguran, está provocando "numerosas incidencias y graves incidentes de seguridad". Un tema que, a su vez, ha destapado, tal y como señalaron los portavoces de distintas entidades en rueda de prensa, las carencias de una Atención Primaria para la que piden invertir el 25% del presupuesto sanitario.

En la convocatoria del ICOMEM -su presidente, el doctor Manuel Martinez- Sellés, aprovechó para aclarar que la institución no era la organizadora, sino que abría sus puertas al resto de compañeros- estaban presentes representantes de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC); de la Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Madrid); la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); Atención Primaria se Mueve o la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).

También de la Plataforma de Servicios de Atención Rural (SAR) o de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS), representada por su secretaria general, Ángela Hernández Puente. Todos a una, los médicos leyeron una declaración institucional en la que criticaron la desorganización en la apertura de los Puntos de Atención Continuada (PAC), tanto a nivel de personal como de material "con los cambios forzados en condiciones laborales realizados de forma precipitada, con órdenes verbales de desplazamiento sin dejar constancia por escrito y fallos en sistemas informáticos".

Los médicos criticaron que algunos centros se reabrieron sin el mínimo material indispensable (en muchos no había ni electrocardiógrafo ni desfibrilador).

En muchas ocasiones, criticaron, avisando a los profesionales "con un mensaje al correo institucional enviado de madrugada, con el cambio de lugar y horario de trabajo a escasas horas del inicio de la jornada" o reabriendo los nuevos centros careciendo del mínimo material indispensable (en muchos no había ni electrocardiógrafo ni desfibrilador, precisaron).

Declaraciones desafortunadas

Además, censuraron "las desafortunadas declaraciones en torno al boicot de los profesionales que han podido favorecer un clima de animadversión hacia los facultativos". En ese sentido, el presidente del ICOMEM, rechazó las declaraciones de los responsables políticos madrileños acusando a los médicos de boicot al no acudir a sus trabajos. "Hay que ser cuidadosos", señaló. En su declaración conjunta pidieron que se retracten de las mismas.

Los facultativos piden que la implantación de la videoconsulta "se realice siguiendo protocolos estrictos"

También que se revierta la reestructuración de los servicios de urgencias extrahospitalarias "hasta que se realice de forma consensuada con los profesionales, teniendo en cuenta la carga y continuidad asistencial, las peculiaridades geográficas (distancia al hospital) y la conciliación familiar". O que la implantación de la videoconsulta "se realice siguiendo protocolos estrictos, como herramienta complementaria y en ningún caso sustitutiva de la presencia física del facultativo ya que el contacto directo con el paciente y la exploración física es particularmente importante en situaciones de urgencia". Aprovecharon para solicitar que se alcance una inversión en Atención Primaria del 25% de lo dedicado a sanidad y el regreso a la jornada de 35 horas.

También para solicitar "el máximo respeto a la difícil labor de nuestros compañeros" y el más absoluto rechazo a cualquier tipo de agresión en alusión a algunos de los últimos, y graves, casos que se han producido en la región. Además, coincidieron todos los convocantes, no es que falten médicos en la comunidad. "No hacen falta más facultades ni profesionales bien formados, sino que se quieran quedar en Madrid porque se les ofrezcan buenas condiciones y no que se marchen como está sucediendo ahora", dijeron.

En ese sentido, desde AMYTS, convocante de la huelga de los médicos de las urgencias extrahospitalarias, y también de la prevista en los centros de salud, recordaron que el caos en los PAC ha sido de tal calibre que ya han renunciado a sus puestos 28 facultativos. Su secretaria general, Ángela Hernández Puente, insistió en que es una situación a la que nadie quería llegar y el presidente del ICOMEM que los puentes con la Consejería de Sanidad están tendidos para buscar una solución. Aprovechó para pedir que no se demonice "la situación de la Comunidad en Madrid".

El doctor Manuel Martinez- Sellés indicó que existe posibilidad de contratar médicos pero, dijo, "hay que mejorar las condiciones que se ofrecen para que las plazas sean atractivas". Si nos comparamos con los países de nuestro entorno - Francia, Reino Unido o Portugal, el sueldo de esos profesionales es el doble, apostilló. "Desde ICOMEM estamos dispuestos a tender puentes a consejería porque, si trabajamos de forma conjunta, los principales beneficiarios serán los pacientes, pero esa reestructuración tiene que tener en cuenta la demanda asistencial de cada zona", concluyó.