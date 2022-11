Superado el anuncio inicial sobre la derogación de la sedición toca pasar a analizar la letra pequeña. La proposición de ley orgánica que registraron PSOE y Unidas Podemos, ya pactada con ERC, introduce en el Código Penal un nuevo delito de desórdenes públicos agravados cuya redacción no termina de convencer a algunas formaciones ni a sectores morados del Gobierno que ya preparan enmiendas a la norma. Pero los matices no están solo aquí. Tras ponerse sobre la mesa una posible reforma del delito de malversación, por el que también fueron condenados varios líderes del 'procés', las formaciones políticas están a la espera de la letra pequeña de esta modificación que propone ERC, ya que el cambio propuesto podría beneficiar a condenados por otros casos de corrupción.

Los republicanos catalanes abogan por rebajar las penas cuando no se produce un enriquecimiento personal. Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas, el portavoz de la formación en el Congreso, Gabriel Rufián, ha admitido este martes que este cambio podría resultar favorable a los condenados por casos como los ERE, Nóos o Gürtel, por lo que ha planteado una reforma "quirúrgica" y "ligada a lo que significa la sedición". Un planteamiento que el Gobierno podría llegar a aceptar.

Este posible cambio también ha generado discrepancias dentro del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Mientras que los 'comunes' y el PCE consideran "conveniente" adoptar la propuesta de ERC, el portavoz de los morados, Pablo Echenique, ha sostenido que se debe analizar con tranquilidad, ya que este paso podría tener distintas consecuencias. Lo mismo ha defendido el diputado de Compromís, Joan Baldoví. En el ala socialista del Gobierno piden tranquilidad y aseguran que analizarán cualquier propuesta que les llegue.

Buscando la fórmula

El portavoz del PDECat, Ferran Bel, coincide con ERC, pero ve difícil la fórmula que plantean y propone introducir una "formulación genérica" de la que no se puedan aprovechar condenados por casos de corrupción, pero sí quienes fueron castigados por "malversación en grado de tentativa" en el marco del referéndum ilegal de 2017. Su homóloga en Junts, Miriam Nogueras, ha preferido no pronunciarse hasta que no haya una propuesta por escrito, pero ha dejado claro que su formación también registrará enmiendas.

Sea como sea la fórmula escogida, fuentes de ERC explican que no presentarán ninguna iniciativa sin que esta haya sido pactada previamente con el PSOE. Los socialistas se muestran cautos y prefieren no aventurar nada. Varios ministros socialistas se han limitado a asegurar que estudiarán cualquier enmienda que se presente. "Somos un Gobierno dialogante que siempre que hay una propuesta, la analiza", ha asegurado la responsable de Industria, Reyes Maroto, esta tarde.

La protesta ciudadana

La otra cuestión que genera dudas es la redacción del nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Los morados están "preocupados" ante la posibilidad de que el texto que se quiere introduce acabe "criminalizando" las protestas ciudadanas. Y no son los únicos. Nogueras ha denunciado que ERC haya cedido al PSOE en la creación de este nuevo delito y que como "contrapartida" a la derogación de la sedición "se limite aún más el ejercicio de los derechos fundamentales". Incluso, ha dicho que el texto registrado por socialistas y morados lo podría haber "firmado" alguien como el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena que condenó a los líderes del 'procés'.

"A quien no le guste, que ayude. Si hemos conseguido esto, imagine lo que conseguiríamos yendo todos juntos. Esto lo ha conseguido la mitad del independentismo, imaginen lo que conseguiríamos siendo todos", ha respondido Rufián a estas críticas. El portavoz de ERC ha admitido que todo es mejorable, pero que en una negociación con el PSOE es difícil "ganar 5-0".