Dolores Delgado: "Como fiscala no he sufrido ataques de género, sí como política"

¿Existe un techo de cristal para las mujeres en la Justicia?

Es cierto que en la Función Pública está siendo más accesible para las mujeres. Un ejemplo, en la 60 promoción de fiscales el 74% son mujeres. Esto no tiene correlación la empresa privada. Pero también es cierto que siendo así la base, no lo es la cúpula, donde no ser refleja esa amplia representación de mujeres. Se va haciendo paulatinamente, aunque no deprisa como deberíamos.

¿Cuál es la solución?

Trabajar en esa materia. En los dos años y medio que fui fiscal general del Estado propuse, y me siento muy orgullosa, el nombramiento de mujeres en cargos directivos, en plazas discrecionales. Nombré 49 mujeres. De estas, dos son los cargos más importantes de la carrera fiscal, que es la teniente fiscal del Tribunal Supremo y la fiscal jefa inspectora. El índice de paridad en cargos directivos subió del 38% al 46,34%. Y en la junta de fiscales de sala (la cúpula de la carrera fiscal) se pasó del 23% de mujeres a un 38%. Estamos muy lejos, pero es importante seguir ese camino; un camino que visualice que somos muchas las que estamos preparadas y podemos ocupar esos cargos. Se puede avanzar teniendo en cuenta parámetros de igualdad. Por ejemplo, me empeñé en que se tomara en consideración en el currículo de las mujeres el tiempo de conciliación familiar y la maternidad, y no desde un punto de negativo.