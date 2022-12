"La razón de mi llamada Pepe es... si te enteras de algún puestecillo que humildemente creas que puedo..., que cuentes conmigo porque hay que ir buscándose un paracaídas, porque si no el aterrizaje puede ser tremendo". De esta forma se dirigía en 2013 el comisario principal recientemente jubilado Julio Casal Jiménez al también retirado José Manuel Villarejo en una llamada de teléfono grabada por este último, a la que ha tenido acceso en exclusiva El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Al inicio de la conversación, que tuvo lugar el 4 de abril de 2014, y que el propio Villarejo anotó en su agenda, Julio Casal relata al presunto cabecilla del calificado por la Fiscalía Anticorrupción como "clan policial mafioso" que se había enterado de que el Gobierno de Mariano Rajoy tenía intención de eliminar el organismo del que era subdirector general adjunto: la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Secretaria de Estado de Seguridad. Y por eso pedía ayuda a Villarejo, que en esos momentos estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) dirigida por Eugenio Pino, el máximo cargo uniformado del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

"Un sitio normalto"

"Claro que sí, contar con un tío de tu nivel, siempre es un lujo..." contesta Villarejo, que es interrumpido por Casal, que replica: "Gracias por el piropo, pero yo lo único que sé hacer es currar...., quizá no demasiado...". Villarejo se vanagloria después de que unos días antes había facilitado el nombramiento de un asesor del Ministerio del Interior: "Menuda bicoca", lamenta el comisario principal, que después alude a sus expectativas de destino: "Un sitio normalito, en el que se pueda vivir. Yo te lo agradeceré eternamente y no te pondré un piso, por que sé que no te hace falta". Después, Casal insiste: "Búscame un huertecín, para currar

Sin embargo, Casal, que era de la misma promoción de la Policía que Villarejo, permaneció como subdirector adjunto de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento, hasta al menos julio de 2019, según ha podido confirmar esta redacción.

El 18 de diciembre de 2020 fue ascendido, pues fue nombrado por el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, jefe de la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía, cargo en el que permaneció hasta su reciente jubilación en 2022.

"Tiene que estar en la cárcel"

En otro momento de la conversación grabada por Villarejo, que tiene una duración de 14:01 minutos, Casal critica la gestión que se llevaba a cabo en el Ministerio de Jorge Fernández Díaz, procesado en el caso Kitchen por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas: "Te contaré y te diré que después de que tuviera acceso a la jefa de la oficina de [Ignacio] Cosidó [entonces director general de la Policía], y le llevara los mismos papeles que te llevé a ti, pero ojo con alguno más que me trajo el 'infraescrito', con un interventor de Hacienda que se han colocado allí, que lo vio y se le pusieron los pelos como escarpias, y dijo: esto es de juzgado de guardia", dice el comisario principal.

Y pone como ejemplo de estas actividades presuntamente irregulares al entonces jefe de la división de gestión económica y técnica: "Este tiene que estar en la cárcel, porque aquí hay evidencias claras, evidentes, de una prevaricación y un cohecho como la copa de un pino", dice de forma literal Casal, que prosigue: "A pesar de esto Cosidó le manda el papel al DAO [Eugenio Pino] diciendo: a ver...¿qué hay de esto?, infórmame, y el otro le dice: no te puedo informar porque está 'sub iudice' [bajo investigación judicial] y el otro va y se lo traga....y que le digan que Asuntos Internos está en ello, pero no se puede hacer nada, y el Escaler (sic), claro, riéndose a mandíbula batiente".

"Siguen adjudicando a dedo, siguen fragmentando contratos", concluye el comisario principal, Julio Casal, en alusión a las presuntas actividades detectadas en el seno de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Fuentes policiales han informado a El Periódico de España que efectivamente Asuntos Internos abrió una investigación sobre las actividades del mencionado organismo del Ministerio del Interior, aunque descartan "totalmente" que estas pesquisas tuvieran como origen la denuncia del comisario Julio Casal.

Al final de la conversación, Villarejo aprovecha para defender al entonces comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, que había sido implicado en la Operación Emperador contra la mafia china: "Carlitos es obviamente amigo mío, como si fuera de la veinte [promoción de la Policía], todo lo que es clan, es clan...".

El comisario principal Julio Casal no ha querido responder a las preguntas que le ha remitido esta redacción en relación a la conversación grabada en 2013 por Villarejo.