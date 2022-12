El PP descarta solicitar una comisión de investigación sobre las muertes en la valla de Melilla y se decanta por pedir únicamente la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados. También solicitará la censura de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por haberles acusado de que "promueven la cultura de la violación", según ha anunciado este jueves la portavoz del grupo parlamentario, Cuca Gamarra.

Los populares temen que si solicitan una comisión de investigación sobre la llegada de inmigrantes a la ciudad autónoma del pasado 24 de junio se pueda dar a entender que están cuestionando el papel de la Guardia Civil, encargada de la frontera. Los conservadores quieren pedir responsabilidades a Marlaska, pero aislar cualquier cuestionamiento del instituto armado, por lo que han optado por solicitar la reprobación del ministro.

Los populares mandarán una carta a la Moncloa para quejarse por las "palabras indignas" de Montero

Gamarra ha sido la encargada de anunciar la censura que van a presentar contra los dos miembros del Gobierno. Lo ha hecho tras el acto simbólico de protesta contra Montero en la escalinata del Congreso de los Diputados. Los miembros de los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado han desplegado una pancarta en la que se leía 'No a la rebaja de penas por delitos sexuales. ¡Rectificación ya!'. También ha explicado la diputada que enviarán una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para quejarse por estas "palabras indignas" de quien representa a los españoles.

Sin Feijóo

Algunos diputados de Vox, entre ellos Iván Espinosa de los Monteros y Carla Toscano, se han sumado por la parte de atrás de la escalinata a la protesta. Toscano es la diputada que la semana pasada aseguró que el único merito de Irene Montero es haber "estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", unas palabras que provocaron la bronca en el pleno y que fueron condenadas por el PP.

Lo han hecho de forma espontánea porque el acto no estaba abierto a otros partidos ya que era una iniciativa únicamente del PP. Poco después Espinosa de los Monteros ha explicado en los pasillos del Congreso que saben "de qué lado hay que estar". "La semana pasada hubo partidos que no fueron nada solidarios con nosotros, cuando se montó aquí un presunto y falso escándalo por decir la verdad. Igual que no hemos notado ninguna muestra de solidaridad cuando se quitó la palabra a nuestra diputada [Toscano] por decir la verdad. Pero nosotros no miramos eso; si se convoca una manifestación para pedir la dimisión de Montero, vamos", ha declarado.

Fuentes de la dirección del partido de Alberto Núñez Feijóo han encajado bien la maniobra y han quitado importancia a su participación. Al acto no ha acudido el líder de los populares, que no ha podido ir por un compromiso personal.