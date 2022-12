Hubo un tiempo en que los partidos sumaban a sus listas electorales perfiles profesionales e independientes con fuerte arraigo en el tejido empresarial o de la sociedad civil como garantía de éxito en unas municipales o en unas autonómicas. Eran un marchamo de calidad, un plus para el proyecto, una manera de sumar a sus siglas. Ahora es una misión casi imposible. Salvo excepciones, PSOE y PP han fracasado en su intento de fichar esos perfiles para las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Los expertos aseguran que lejos de lo que ocurría en la Transición o en los primeros gobiernos de socialistas y populares, los perfiles profesionales independientes, del mundo de la empresa, o de altos funcionarios del Estado rehúyen cualquier ofrecimiento para entrar en política o concurrir en unas elecciones. Es algo que se ha ido agudizando en los años 2000 y ahora mismo hace casi imposible pescar perfiles independientes para integrarse o liderar un proyecto político. El último gran ejemplo, recuerdan, fue el de Ada Colau para la alcaldía de Barcelona, que optará el próximo año a un tercer mandato y que procedía del movimiento anti desahucios desde la Plataforma de Afectados de las Hipotecas.

Políticos como "problema"

El descrédito de la política ha hecho que desde hace ya años los ciudadanos sitúen a la clase política como un problema en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). “Los problemas políticos en general” son el principal problema que ahora mismo existe en España para el 11,8% de los encuestados, que apuntan además al “mal comportamiento de los políticos” como primera preocupación (6,3%). El dato no es baladí teniendo en cuenta que la crisis económica es primer problema para el 18%. Las élites políticas serían el principal problema para los españoles por detrás de la crisis o el paro y por delante de la sanidad. Atendiendo a su etimología, a la raíz griega de la palabra, "un idiota era alguien que solo se preocupaba de lo privado, de lo suyo, y que ignoraba o despreciaba todo lo público". Ahora, sería todo lo contrario.

Las apuestas del PP

El PP admite que “ha salido a la sociedad a buscar nuevos perfiles” y presume de dos éxitos en el caso de los candidatos de Asturias y La Rioja. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a Diego Canga, director del área agroalimentaria de la dirección general de Agricultura de la Comisión Europea. Un alto funcionario de la UE que ha aceptado el reto de disputar la comunidad asturiana al socialista Adrián Barbón. En La Rioja ha sido Gonzalo Capellán el elegido por unanimidad por el partido, no sin diferencias y tensiones internas. Capellán si tenía experiencia en gobiernos, fue consejero de Educación, pero en este caso el PP ha obviado la terna de candidatos ligados al partido y ha ido a buscar su apuesta a la universidad sin pasar por un congreso.

Desde Génova admiten que el proyecto “transversal” de Feijóo apuesta por incorporar independientes y perfiles distintos que sumen desde otros ámbitos más allá del orgánico. El gallego es un ejemplo de ese tipo de trayectoria. Se trata, explican, de conjugar diferentes currículums en sus listas aunque admiten que no es fácil porque cada vez hay más obstáculos para convencer a alguien del mundo de la empresa o un alto funcionario, que posiblemente va a perder dinero de su nómina, de que se sume al proyecto. “A cambio está claro que quien acepta está movido por un interés de servicio público indudable”, señalan fuentes próximas al líder del partido.

Las primarias del PSOE

Los socialistas niegan la mayor y aseguran que en su partido hay un sistema de primarias abierto que permite elegir a los candidatos en las capitales donde no gobiernan y ciudades de más de 20.000 habitantes. En algunos lugares han concurrido hasta tres candidatos. Casi todos procedentes del aparato del partido. Los socialistas presumen de este sistema de elección y defienden que “los afiliados del PSOE son personas de la sociedad como otras”, lamentan las distinciones. Las primarias socialistas comenzaron en septiembre, tuvieron una ronda en octubre y otra este domingo.

Obvian en las explicaciones que llegan de Ferraz que no siempre funcionan las primarias. En Madrid, la designación de la candidata, la ministra de Industria Reyes Maroto, llega a dedo desde Ferraz después de que otros nombres hayan dicho que no. Nadie oculta que los socialistas han tanteado al poeta y director el Instituto Cervantes Luis García Montero, que rechazó el ofrecimiento y que ya en su día encabezó la lista de IU a Madrid. Ya hubo una apuesta personal en la alcaldía de Madrid de Pedro Sánchez por el entrenador de baloncesto Pepu Hernández, que dimitió en 2021 con una cuenta de resultados en negativo para el PSOE. También obvian que en Barcelona, según admiten fuentes socialistas, tantearon al catedrático de Economía Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España y expresidente del Círculo de Economía de Barcelona, antes de proponer, no sin algunas dudas, a Jaume Collboni candidato a la alcaldía barcelonesa.

La experiencia andaluza

En Andalucía, el presidente Juan Manuel Moreno reconoció que le habían dado calabazas varios perfiles profesionales para formar parte de su gobierno y reclamó una reflexión sobre lo que está pasando con la política, con poco sueldo, muchas incompatibilidades y un total escudriñamiento público de tu persona y de tu familia. Ahora, en las municipales, el PP ya tiene definidos “más o menos” los candidatos de las capitales. Los nombres para las capitales los decide Génova y se harán público antes de que acabe el año. Luego habrá un gran acto en enero, en la Comunidad Valenciana, para presentar las candidaturas.

Para las ciudades medias el PP andaluz quería aprovechar el 'efecto Moreno' para fichar nuevos perfiles en lugares donde el partido estuviera desarticulado o sin fuelle después de años en la oposición. Vecinos con negocios, empresarios, representantes de las cámaras de comercio, de asociaciones o de cofradías de Semana Santa, en definitiva perfiles arraigado al verdadero tejido social. "Nada de toreros o influencers", como hizo la anterior dirección del PP de Pablo Casado, advierten desde el partido. Pero ni el tirón del PP andaluz en las encuestas ni porcentajes de votos por encima del 48% en algunos municipios con la mayoría absoluta del pasado junio son argumentos lo suficientemente poderosos. “Sigue siendo muy difícil fichar determinados perfiles”, admiten en el partido.

Altos funcionarios del Estado

“Es verdad que si miramos por el retrovisor queda muy atrás ese tiempo de la Transición y años posteriores, cuando los partidos políticos se nutrían de una parte importante de la sociedad y sobre todo de altos cargos de los cuerpos del Estado. Perfiles altamente cualificados y preparados. Había mucha gente en las élites intelectuales y profesionales que eran afines a un partido y podían ir y volver a la política. Ahora los partidos limitan sus relaciones con estos perfiles al momento en que constituyen grupos de expertos o piden ideas para el programa electoral”, advierte José Ignacio Torreblanca, profesor de Ciencias Políticas en la UNED.

La selección y el reclutamiento de los partidos para sus listas electorales cada vez mira más a las Juventudes Socialistas o las Nuevas Generaciones del PP, sin ni siquiera acreditar antes una trayectoria de gestión. “Es gente que además no ha estado nunca en el mundo privado de manera profesional, que están en el partido desde la carrera”, subraya Torreblanca, que explica que “antes estos jóvenes ocupaban una cuota pero no era esa la vía principal para llegar a un Gobierno o a un cargo público”. En PSOE y PP eso hace ya mucho que se rompió. “De disputarse el liderazgo del partido socialista Almunia y Borrell (1998) pasamos a primarias con perfiles como los de Susana Díaz, Pedro Sánchez y Eduardo Madina, que los tres venían de Juventudes”, pone como ejemplo. Esa profesionalización de la política, de personas que trabajan exclusivamente para la organización, también contribuye a que otros se alejen. “Es lo que la politóloga Belén Barreiro describió en un artículo en El País hace ya años (2003) como la selección adversa”, recuerda Torreblanca. La tesis de ese artículo copia el concepto de la teoría económica que habla de selección adversa “cuando los peores son los únicos que se ofrecen para participar en un mercado”.

Rechazo de los partidos

“Esto no es un problema nuevo pero sí que hay una progresiva acentuación de este desprestigio de la clase política en España que es muy peligroso”, advierte Cristina Monge, socióloga y politóloga. La profesora de la Universidad de Zaragoza advierte de que hay varios motivos: “La política es una actividad en la que se cobra poco en relación con la empresa privada, hay un fuerte régimen de incompatibilidades y además estás permanentemente fiscalizado. Es comprensible que ahora mismo quien tenga una carrera profesional no tenga ningún incentivo para saltar a la política”. “Ahora la política está tan desprestigiada que penaliza. Es verdad que en la Transición era mucho más habitual una carrera de ida y vuelta en la política y ser diputado o tener un cargo en un gobierno no te desprestigiaba profesionalmente, todo lo contrario, te sumaba. Ahora mismo te convierte en sospechoso”, dice Monge. “Esto es algo muy español porque en otros países europeos no pasa. Se ha dado la vuelta porque antes pasar por la política era un reconocimiento profesional y ahora desprestigia. Está mal visto”, señala.

Actualmente el independiente que ficha por un partido pasa a afiliarse a los pocos meses, “se asimila directamente con la organización”. “Es lo más habitual, cuando el independiente no se afilia o es generalmente rechazado por el partido, acaba expulsado, o se generan muchas tensiones porque el militante que lleva años ahí, que ha estado pegando carteles, le molesta que venga un fichaje estrella desde fuera a liderar nada. Los externos son rechazados”, reflexiona Monge. Los políticos profesionales suelen sentirse amenazados por estos independientes lo que hace todavía más hostil el paso.

Fracaso de CS y Podemos

“En general los primeros gobiernos se cuidaron mucho, los partidos que llegan por primera vez al poder se preparan mucho, buscan perfiles que ya estén curtidos en la gestión, en los primeros gobiernos de Felipe González y de José María Aznar había perfiles profesionales muy atractivos. Cuando se viene de la oposición y se han perdido varias elecciones todo se cuida más”, apunta Torreblanca.

El caso de Ciudadanos, que está en pleno proceso de descomposición, o de Unidas Podemos, que aún no ha definido como será el espacio político a la izquierda del PSOE con Sumar ni cómo concurrirán a las elecciones, no escapa a esa dificultad de fichar independientes. Cuando los partidos están en horas bajas es todavía más difícil. “La ilusión que generaron los nuevos partidos, Ciudadanos o Podemos fue fugaz. Venían a acabar con la casta de la política y trituraron a quienes no entraron de lleno en el aparato. Generaron una ilusión nueva que dio oportunidad a gente entre los 20 y los 40, a una nueva generación española, a entrar en la política desde la sociedad civil. En Podemos dio el salto mucha gente de la universidad, muy crítica, con formación. En Cs muchos profesionales liberales. Pero no duraron nada. Se crea una decepción muy grande que agrava aún más el deterioro de la política, son machacados por los aparatos”, concluye Torreblanca. Un independiente en cualquier lista de autonómicas o municipales el próximo mayo será en España la excepción que confirme la regla: nadie quiere ahora mismo 'mancharse' con la política y eso, advierten los expertos, es un problema para la calidad y la conexión con la sociedad de los partidos.