La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha salido al paso este martes de las dudas que parece haber provocado su regreso al trabajo sin consumir de golpe las 16 semanas de baja de maternidad a las que tiene derecho. Belarra fue madre por segunda vez el pasado 21 de octubre pero muy poco después se incorporó progresivamente al trabajo.

El pasado 16 de noviembre ya interrumpió de "de manera puntual" su baja para reunirse con la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Violencia contra los Niños, Najat Maalla M'jid, y asistir al acto de presentación de la Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la Infancia. A partir de ese momento su entorno avanzó que haría "malabares" para conciliar como el resto de familias españolas y ella misma aseguró en las redes sociales que había empezado "a recuperar parte de mi actividad como ministra, parcialmente, con agenda reducida, con mucha ayuda de mi compañero y de mi equipo".

Permiso parcial

Este martes presentó compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para presentar la ley de familia y cuando se le ha preguntado si no es contradictorio fomentar la conciliación y, a la vez, no tomarse el permiso de maternidad, recordó que su hijo "también tiene un padre" que puede ocuparse de atenderlo.

Belarra explicó que no ha renunciado a su baja sino que ha optado por un "permiso parcial". "He disfrutado de las primeras seis semanas con algunas obligaciones que el cargo exige", añadió. Pero, a continuación apuntó si esa pregunta se le formularía a un ministro que fuera hombre. "Ha habido casos, como mi compañero Alberto Garzón, y creo que nunca se le hizo esta pregunta y eso también requiere una reflexión", declaró. En su opinión, el "escrutinio de la vida personal de las ministras, con 'a', no es igual que el de los ministros" y destacó que su hijo recién nacido "también tiene un padre" con el que aspira a "ejercer la corresponsabilidad". "Eso sin duda es un buen ejemplo", subrayó .

En España los permisos de maternidad y de paternidad son de 16 semanas. De ellas las seis primeras son obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa, posteriores al parto o a la adopción y las diez restantes se podrán disfrutar en periodos semanales, de forma acumulada o interrumpida, dentro de los 12 meses siguientes.