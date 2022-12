Yolanda Díaz brindará abiertamente su apoyo al alcalde de València, Joan Ribó, de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. La vicepresidenta segunda del Gobierno prevé organizar un acto público junto al primer edil para impulsarle ante el próximo ciclo electoral y tratar de asegurar su reelección. Aunque todavía no hay fechas cerradas, ambos dirigentes ya han abordado su disposición a celebrar este encuentro en los próximos meses, según las fuentes consultadas.

El alcalde de València y la vicepresidenta del Gobierno han mantenido una alta complicidad política desde que Díaz lanzó su plataforma en la capital del Turia, antes de que la marca Sumar fuera una realidad. Los compromisos de colaboración y los contactos existen y no se han debilitado en este tiempo, aseguran en el entorno de Ribó. Los pasos, no obstante, se dan con cautela porque se quieren minimizar todas las fricciones posibles con la dirección valenciana de Podemos.

El movimiento no está exento de riesgo. Díaz ya ha dejado claro que no participará de manera activa en las elecciones del 28 de mayo. Su planteamiento es hacer actos de campaña únicamente en aquellos lugares donde se haya alcanzado un acuerdo amplio entre distintas formaciones, en línea con el espíritu que defiende con su proyecto Sumar a nivel nacional. La dirigente gallega no quiere abrir heridas en aquellos lugares donde no haya acuerdo entre Podemos y otras organizaciones, más aún con las fuertes tensiones que existen con la dirección nacional del partido.

Sin embargo, la ciudad de València supondrá toda una excepción en este punto, puesto que Ribó competirá con Podemos en las urnas. A día de hoy, no parece haber opciones para lograr una candidatura única entre Compromís y los morados. Es evidente que la candidatura de la dirigente ‘morada’ Pilar Lima puede quedar tocada con un apoyo explícito y formal de la vicepresidenta a la opción de Ribó. Aunque Díaz sí dará su apoyo a nivel local al dirigente de Compromís, ya se ha descartado la posibilidad de que pueda darse un acto de este tipo a nivel autonómico, donde el partido valenciano convive con Podemos en el Gobierno del Botànic. Así, la vicepresidenta no tiene previsto hacer campaña en unos comicios que enfrentan al valencianista Joan Baldoví y al morado Héctor Illueca, pese al buen trato que mantiene con ambos.

La implicación de la vicepresidenta con Ribó es un horizonte que gusta al dirigente de Compromís, que hace solo unos días aseguraba que dejará en la lista municipal algún hueco para incorporar a rostros de la izquierda ajenos a la coalición. Compromís se ha mostrado reacio a las confluencias de cara a las municipales y las autonómicas de 2023, pero Ribó, que ya ha sumado a su equipo a cargos de la primera lista ‘morada’ en el Ayuntamiento de València (no llevaba la marca de Podemos, sino la de València en Comú), da indicios de pretender un proyecto más transversal tras ocho años en el poder local.

El tridente institucional

En la decisión de aunar fuerzas con Ribó se esconde una clave más personal que electoral. La relación de Yolanda Díaz con el alcalde traspasa las fronteras de la política, y su excelente sintonía es un elemento imprescindible para entender sus pasos. La gallega mantiene un canal abierto con el alcalde de València y siempre que viaja a la ciudad hace hueco en su agenda para reencontrarse, ya sea en actos públicos o reuniones privadas, relatan fuentes de Compromís. El último encuentro tuvo lugar hace solo unas semanas, en noviembre, cuando Díaz acudió al Ayuntamiento valenciano a intercambiar reflexiones con el alcalde, que mostró su apoyo abierto a la plataforma Sumar. La posición de Ribó dista de la frialdad que, hasta el momento, guarda su partido, Compromís, hacia el proyecto de la gallega.

Ribó es uno de los pocos llamados ‘alcaldes del cambio’ que resiste a día de hoy. Las marcas locales asociadas a Podemos llegaron a gobernar en 2015 en Madrid, Barcelona, València, Zaragoza, A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela o Cádiz. A día de hoy, València y Barcelona son las dos grandes ciudades que conservan aquel éxito electoral.

Ribó es, junto a Ada Colau, la mayor representación de municipalismo que cuenta aquel espacio del cambio y los tres mantienen una excelente relación personal entre ellos. Una suerte de tridente institucional entre la vicepresidenta segunda del Gobierno y sus principales alcaldes, los únicos que han logrado mantener la vara de mando durante dos legislaturas, tras perder otros ayuntamientos de peso como el de Madrid, Ferrol, Santiago o A Coruña, o la ruptura con Podemos del alcalde gaditano José María González ‘Kichi’.