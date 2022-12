El tono de la sesión de control al Gobierno de este miércoles nada ha tenido que ver con la tensión vivida en los últimos días. Al menos, en el turno de Pedro Sánchez. El debate del presidente del Gobierno con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha estado muy alejado de la crispación de semanas pasadas, pese a que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar parte de una norma que modificaba el sistema de elección de los magistrados de este mismo órgano. Eso sí, Sánchez, aunque en tono sosegado, ha avisado al PP que el "Gobierno va a hacer cumplir la Constitución" en lo relativo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del TC.

Escasas 24 horas después de que el alto tribunal tomara la decisión de bloquear dos iniciativas impulsadas por PSOE y Unidas Podemos, Sánchez se ha mostrado sereno en sus intervenciones en el Congreso. A la dirigente conservadora le ha criticado que el PP haya "ido demasiado lejos [...] incumpliendo la Constitución" y le ha pedido que "vuelvan al punto de partida" para cumplir con el mandato de la Carta Magna.

Minutos después, y en respuesta a las preguntas de los portavoz de ERC y de Junts, Gabriel Rufián y Miriam Nogueras, respectivamente, ha evitado atacar al Constitucional por la decisión adoptada. "Es evidente que nuestra democracia, como todas las del mundo, es imperfecta", ha dicho, pero esas imperfecciones, que ha calificado de "problema", las ha achacado "al principal partido de la oposición que no reconoce el resultado electoral". Según ha dicho, el PP no quiere renovar ni el CGPJ ni el TC porque "no le gustan las leyes que aprueba" el Congreso.