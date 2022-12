Carlos Flores Juberías continuará como candidato de Vox a la Generalitat Valenciana pese a que fue condenado en 2002 por "violencia psíquica" contra su exmujer y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones. El partido ha mostrado su apoyo al catedrático de Derecho Constitucional como cabeza de cartel para las elecciones previstas en mayo en la Comunitat Valenciana después de que Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, publicara la sentencia con la que la Audiencia Provincial de Valencia le castigó a un año de cárcel por violencia familiar (aún no se había aprobado la Ley de Violencia de Género en 2004).

Vox contactó con Flores Juberías después de verano y el 22 de diciembre anunciaron su designación como candidato. Y fuera antes o después del ofrecimiento y del anuncio, la formación que niega que la violencia tenga género conocía la sentencia en contra del profesor universitario antes de que este periódico la publicara el miércoles por la noche. "El partido era consciente de que podía pasar", indicó ayer Flores Juberías en una entrevista en Esradio.es, algo que también confirman fuentes de la formación de ultraderecha en la Comunitat Valenciana.

Es más, en el partido cierran filas con el jurista y restan importancia a la condena. "Esto es un hecho que ocurrió hace 20 años", defienden fuentes de Vox a nivel estatal que insisten en que Flores Juberías "ya cumplió su condena". Así, consideran que desde entonces "ha sido un ciudadano intachable, destacando en su profesión y temiendo cargos de responsabilidad en la administración pública" como los que ejerce en la Junta electoral y en el Consell de Transparencia donde fue propuesto por el PP en 2015.

Misma línea que la expresada por Flores Juberías en un comunicado. En este sentido, el candidato de Vox a la Generalitat rechazó "todo intento de utilización con fines partidistas" de su sentencia ya que, considera, son hechos que ocurrieron "hace ya dos décadas" y corresponden "a la esfera privada". Son, expresa en el comunicado, "enteramente carentes de relevancia política" pese a que su candidatura concurra por un partido que niega la existencia de la violencia machista.

"Soy el primero en lamentar el dolor causado en aquellos momentos a mis seres queridos", señala asimismo en el texto en referencia al proceso por el que fue condenado que no solo provocó, según la sentencia, un "quebranto psicológico" en su ex esposa sino también generó una "nefasta situación emocional de los menores", los hijos de la pareja. De hecho, tanto la madre como los hijos se acabaron mudando a Barcelona.

El catedrático de Derecho Constitucional asegura que el cumplimiento de la pena de un año de cárcel a la que fue condenado "resultó suspendido por no haber delinquido nunca ni antes, ni después de aquel momento, con la consecuencia de que a día de hoy carezca de antecedentes de ningún tipo" y defiende su entrada en política en que el ordenamiento jurídico español "no contempla ni puede contemplar penas de por vida o de duración indeterminada".

Sin embargo, los máximos representantes de la Generalitat sí que se manifestaron al respecto criticando la negación de la violencia machista que hace Vox. En este sentido, el 'president' del Consell, Ximo Puig, pidió "a la derecha, ya no solo la extrema derecha" que condene siempre esta situación y reclamó, especialmente al PP, que estén "absolutamente atentos a quiénes son sus socios, sus compañeros de viaje".

Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, expresó que Vox "deberá hacer una reflexión sobre si va a estar al lado de las mujeres y los derechos humanos o se tapará los ojos con una venda que no es morada si no roja", que la elección de una persona condenada por violencia machista para la Generalitat "no es una buena noticia", que tendrá que dar "explicaciones" y reclamó "unidad" a las instituciones en la lucha contra la violencia machista.