La propuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para contrarrestar el llamado 'impuesto de solidaridad' del Gobierno central ha cogido por sorpresa a propios y ajenos. Ni en Génova ni en las comunidades gobernadas por el PP conocían la intención del Ejecutivo madrileño de aprobar un incentivo fiscal a las nuevas inversiones extranjeras que permite al equipo de la Puerta del Sol resarcirse por lo que consideran un ataque directo del Gobierno central a su autonomía económica y fiscal.

Ayuso ha demostrado con esta nueva iniciativa que está dispuesta a mantener el pulso al Gobierno de coalición en la guerra por los impuestos y en pocas semanas, una vez que en febrero se reinicie el último periodo de sesiones previo a las elecciones de mayo, aprobará una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF a personas físicas o jurídicas que traigan nuevo capital a la región y lo inviertan aquí "para generar riqueza".

Es lo que ella misma ha llamado un "contrapeso" al impuesto a las grandes fortunas que aprobó el Congreso de los Diputados a finales de 2022 y que afecta especialmente a los dos barones en liza del PP, la propia Ayuso y el andaluz Juanma Moreno, que también aprobó tras ganar las elecciones en junio una bonificación del impuesto de patrimonio. Con la propuesta del equipo económico de Ayuso, cualquier persona que haya residido fuera de España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región, "podrá desgravarse el 20% del total de lo destinado durante los siguientes 6 años".

Visto bueno

El anuncio, realizado en un foro de inversores nacionales e internacionales, cogió por sorpresa a sus compañeros de partido. Pero en el PP hace tiempo que han dejado de mostrar asombro o sobresaltos por las decisiones de sus gobiernos autonómicos y en Génova templan cualquier tipo de desavenencia y descartan la descoordinación.

"Nos parece muy bien cualquier iniciativa que ayude a atraer inversión a este país", apuntan fuentes de la sede nacional del PP, que para quitar el foco de Madrid recuerdan que en otras comunidades autónomas también toman sus propias decisiones sin necesidad de consensuarlo previamente con el equipo de dirección de Alberto Núñez Feijóo.

"Ni (Fernando) López Miras avisó" de que iba a encabezar la manifestación por la guerra del agua, en la que comunidades como Murcia, Valencia o Andalucía piden la continuidad del trasvase Tajo-Segura, "ni tampoco la Xunta pasó el presupuesto" para que Feijóo le diera "el visto bueno" por haber sido antes presidente de Galicia.

Andalucía

En Andalucía la noticia sonó lejana a primera hora de la mañana; ignoraban también que Madrid estuviera pensando en una propuesta similar para atraer a la capital las nuevas inversiones y "contrarrestar" de esa manera el impuesto solidario del Gobierno de Sánchez. En el Ejecutivo andaluz reiteran su intención de recurrir este tributo y pedir la suspensión cautelar de la medida, como va a hacer a finales de este mes de enero el gobierno de Ayuso, pero hasta ahora al menos no parecían contemplar este nuevo incentivo fiscal en su batalla por lograr también que las inversiones extranjeras se asienten en Andalucía.

En cualquier caso, desde Andalucía remarcan también su firme apuesta por seguir reduciendo impuestos, recuerdan que desde 2019 han aprobado distintas reformas fiscales para atraer inversión y generar empleo y continúan estudiando "nuevas medidas" con ese mismo fin.

Acusación de 'dumping' fiscal

En Madrid, la oposición, ha catalogado la propuesta de "fake" o incluso "dumping fiscal". La candidata de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad, Alejandra Jacinto, también portavoz nacional del partido y por tanto firme defensora del impuesto de solidaridad aprobado por el Congreso, recordaba al conocer el anuncio que "las personas que residen en el extranjero no pagan IRPF, con lo cual ofrecerles rebajas es absurdo. Es como proponer que no tributen al IRPF a los que no ganan lo suficiente como para tributar al IRPF", y remataba en conversación con este diario que si la deducción del IRPF es para quienes se trasladan y empiezan a residir en Madrid "entonces no es atraer inversión, es hacer dumping fiscal". Además, añade, el año que se trasladen a Madrid no tributarían porque antes no vivían en Madrid".

Juan Lobato, candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid, que ha tenido sus polémicas esta semana por su propuesta de reforma fiscal para la región, criticó también a la presidenta por su iniciativa, pero sin entrar en el fondo del asunto. Señaló que Ayuso vive en un "catastrofismo permanente" y que este es un capítulo más de "economía ficción" tras el "timo ibérico" o augurar una crisis por la inflación e insistió en que en Madrid el problema está "en retener y atraer talento" porque "faltan profesionales".