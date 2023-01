El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este lunes que la Ley de 'Solo sí es sí' está "evidentemente mal hecha" y que "no hay que dudar de la buena intención de quienes hicieron la ley, pero sí de su pericia, de su habilidad" para elaborarla.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lambán ha señalado que "es difícil evitar" la retroactividad de la ley cuando beneficia al culpable y ha considerado que "algo se tendrá que hacer desde el Gobierno de España y desde el Parlamento" para que la aplicación de esta ley "no siga escandalizando día tras día".

"Hace mucho tiempo que vengo reclamando que se haga algo con esta ley porque está produciendo efectos totalmente no buscados por parte de quienes la hicieron", ha dicho Lambán, insistiendo en que le parece "atroz" que algunos violadores salgan de la cárcel o vean reducidas sus penas en aplicación de esta ley.

"Entregados a Vox"

"También escandaliza la utilización que de ello está haciendo el PP y en particular el PP de Aragón", ha continuado Lambán, indicando que el PSOE intentó llegar a un acuerdo con el PP, en las Cortes regionales días atrás, para reclamar la modificación de esta ley "para que no siga permitiendo la salida de la cárcel de violadores y no siga permitiendo la reducción de penas", pero "el PP prefirió pactar con VOX porque, en realidad, el PP y Azcón están entregados en cuerpo y alma a VOX".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha manifestado que "el Ayuntamiento --de Zaragoza-- lleva años sin hacer condenas institucionales de la violencia machista y es una de las pocas instituciones de este país que no ha firmado el protocolo Viogen", de manera que "su combate contra la violencia machista es más retórico que real". Ha dicho que el PP carece de "credibilidad" en esta materia.

"Esto pone de manifiesto que esa hipocresía, esta doble vara de medir, ese constante intento del PP de utilizarlo todo contra mí es perfectamente inútil para el interés de Aragón", ha aseverado, añadiendo que el presidente regional de los populares, Jorge Azcón, "no ha dicho una palabra de lo que quiere para Aragón y se limita a descalificarme".

Se ha dirigido a Azcón: "Que deje de descalificarse a sí mismo con sus continuas agresiones a mi persona y se ponga a decir qué idea tiene de la Comunidad y porte soluciones a los ciudadanos".