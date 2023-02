Después de cinco días de rumores, declaraciones cruzadas y filtraciones a los medios, el futuro de Begoña Villacís sigue en el aire, pero al menos se ha producido lo que en el PP demandaban: una conversación entre la líder del partido naranja en Madrid y el alcalde José Luis Martínez-Almeida. El problema es que el encuentro a solas entre ambos fue "informal", al terminar el pleno municipal este martes, en el despacho de la vicealcaldesa y sin una conclusión clara. Y, sobre todo, con un interlocutor que tampoco ve viable la incorporación de Villacís a las filas del PP.

La vicealcaldesa quiso retomar el contacto con Almeida días después de que planteara a la ejecutiva nacional de su partido estudiar posibles coaliciones con otros partidos, incluido el PP, de cara a las elecciones municipales. Todo ello tras una asamblea general en la que el partido naranja dejó claro que lucharía por su autonomía sin pactos de ese tipo con los populares. La iniciativa de Villacís desconcertó a la nueva dirección naranja, que además vio cómo saltaba por los aires su estrategia nacional completa. Ahora siguen esperando "la decisión que Begoña tiene que tomar".

La idea de buscar "fórmulas imaginativas" para que el espacio de Ciudadanos no desaparezca, incluida la posibilidad de una corriente interna dentro de la formación popular, ya fue frenada en seco por la jefa del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que además es quien decide las listas de Madrid. Pero además Almeida está "alineado 100%" con esa decisión, según fuentes cercanas al alcalde, que confiesan que a Almeida no le resulta "ni cómoda ni fácil" la situación en la que se encuentra su aún número dos. Aún tienen por delante unos meses de coalición.

Villacís decidió verse "un momento" ayer con el alcalde para hablar de "lo sucedido estos días", como desveló EL PAÍS, pero las dos partes restan importancia al contenido de la conversación, a la que ni siquiera quieren llamar reunión. En la formación popular de Madrid hace meses que repiten que el salto de Villacís a sus listas tenía "muy difícil" cabida y la propia Ayuso lo ha sugerido públicamente varias veces en las últimas semanas. Este lunes lo hizo de forma taxativa a las puertas de Génova.

"Ya no aporta"

La duda que siempre sobrevolaba a la decisión era el hecho de que Ciudadanos, y en concreto Villacís, movilizaba aún a parte del electorado madrileño. Pero según apuntan en el PP madrileño, la puntilla al cerrojazo que le han dado a la vicealcaldesa, el argumento final que necesitaban, se encuentra en las encuestas internas de las últimas semanas, donde la fuerza de Villacís ha ido decayendo hasta desaparecer de los resultados.

"No aporta al PP nada que no puedan aportar los que ya están en el PP" es el resumen que ayer mismo hacían en la formación popular. Reconocen que hubo un tiempo en que Villacís podía tener "marca propia" pero, en estos momentos y "menos tras la estrategia que ha seguido estos últimos días", no ven que sume nada.

"Hablaremos de las personas concretas en cada municipio cuando llegue el momento y lo veremos caso por caso", apuntan las mismas fuentes al hablar del salto de los concejales de su equipo o de otras localidades. Pero la distancia entre Villacís y el resto de los miembros de Ciudadanos, ahora mismo, es evidente para el PP de Madrid.

Más allá de las diferencias personales que pueda haber entre los distintos líderes regionales, apuntan en el PP, tampoco Almeida tenía especial interés por volver a convivir con la vicealcaldesa y, mucho menos, enfrentarse o discutir con Ayuso por ella ahora que mantienen de nuevo una buena relación como tiquet electoral.

La opción con Génova o Cs

"La única salida de Villacís es la nacional", apuntan fuentes cercanas al alcalde que lamentan que la política se haya convertido en una trituradora civil. La realidad es que también es una opción que en Génova no descartan. De hecho, mientras los dirigentes regionales cierran el paso con total rotundidad a la vicealcaldesa, en la dirección nacional popular mantienen la idea de que "es reconducible" y las cosas "se pueden salvar".

Es cierto que mantienen la necesidad de reconstruir puentes con el PP de Madrid, incluso después de haber escuchado las declaraciones de Ayuso y conocer al detalle el rechazo frontal de la presidenta para integrar de cualquier manera a Villacís en el proyecto conservador.

En el núcleo duro de Feijóo creen que hace falta "dejar de tensar la situación", "que pasen las horas" y que Villacís "decida lo que quiere". Lo primero que tiene que hacer es decidir si renuncia definitivamente a encabezar la papeleta naranja de cara a mayo. El margen es mínimo porque debe inscribirse en las primarias este mismo fin de semana. El plazo finaliza el lunes.

En Ciudadanos no esconden que si diera marcha atrás y se volviera a plantear ir con su partido, las cosas no serían nada fáciles. Sobre todo, por la fuerte oposición que ha desatado tras su iniciativa con los dirigentes más críticos que encabeza Edmundo Bal. "La campaña interna será igual de insoportable", zanjan en su entorno. Nada parece ya una salida viable.

Otra posibilidad sería asumir la vía muerta del PP de Madrid y la imposibilidad del retorno a Ciudadanos. Dejar pasar tiempo y seguir las conversaciones con el PP nacional para más adelante. En todo caso, unas elecciones generales para las que ni siquiera hay cerrada una fecha.