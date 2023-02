Era la primera oportunidad para lanzar un mensaje de que Ciudadanos pasaba página. Levantar la situación, como coinciden distintos dirigentes nacionales, es casi misión imposible. Pero, como mínimo, el objetivo de las primarias en la capital era que Begoña Villacís consiguiera sin problema los avales suficientes y después fuera votada ampliamente por los afiliados. Será la candidata en mayo por elección de la dirección nacional tras haberse quedado a cuatro votos de alcanzar los avales mínimos. “El mensaje es demoledor. Falta de apoyo y encima no tener controlada la situación. Habernos confiado. No estar encima después de lo que ha pasado”, lamentan en el entorno de la vicealcaldesa y en la sede nacional.

A punto de cumplirse dos semanas del vídeo de Villacís en el que confirmaba su apuesta de dar carta blanca a cada municipio para concurrir en listas conjuntas con el PP (y la tremenda crisis que aquello desató tras conocerse también su reunión con Elías Bendodo, número tres de Alberto Núñez Feijóo) el partido necesitaba empezar una nueva página. Las dificultades son evidentes y la campaña será dura, pero también existe una confianza en “el tirón” que la vicealcaldesa madrileña tiene como candidata. “Es algo innato, que lo tiene ella y otros muchos no”, reconocen en la nueva dirección naranja de la que ella no forma parte.

La apuesta del partido es evidente. Pero nadie esconde que no haber conseguido los avales entre los afiliados ha vuelto a encender las alarmas. “Es el desgaste por la crisis del PP. Hemos desmovilizado a los nuestros por completo en la capital y en otros sitios de España. Hay un sentimiento de estar desmoralizados”, explica un dirigente veterano. “También es falta de atención al detalle”, añaden en la cúpula naranja.

Una mezcla de elementos, reflexionan algunos de los cargos que quedan en el partido, que sin embargo envían de nuevo un mensaje que resulta descorazonador: “Si no movilizamos a los nuestros con la candidata más conocida qué podemos esperar en estos meses y en mayo”, zanjan.

Lo que está claro es que la crisis de Villacís se hace sentir en la formación y aún quedan réplicas. Los nuevos líderes tienen una hoja de ruta clara encima de la mesa y el gran objetivo es lanzar la idea, por mínima que sea, de supervivencia. Conseguir algo de representación y mantener la autonomía frente al PP. El calendario está hecho y los objetivos a cumplir, diseñados. Pero la organización sufre los efectos de una desbandada. En la sede nacional aseguran que “pasar el mes de febrero” es el momento clave, una vez queden publicados los nombres de los candidatos y no haya marcha atrás. Es cierto que en algunos territorios las marchas son inminentes.

“Esto explota en cualquier momento"

Dentro de la formación naranja en Madrid, la decepción es total porque no haya habido un candidato claro que haya logrado el respaldo de una mayoría de militantes. Los resultados se comentan solos, lamenta un miembro del equipo municipal disgustado por la evolución y el golpe final.

Entre los miembros de Ciudadanos en Madrid los hay que van más lejos alertando de que la decisión de la dirección nacional de elegir a candidatos que no han logrado los avales suficientes es “una cacicada”, aludiendo principalmente a que la elección a dedo ha llegado incluso antes de que “haya pasado siquiera el plazo de reclamaciones”. Esto, apuntan, “va a explotar” en cualquier momento, conscientes de que el momento es el peor que pudieran imaginar porque están a la vuelta de unas elecciones municipales y autonómicas clave.

Los resultados en Madrid, sin candidatos que hayan obtenido el apoyo suficiente de sus compañeros ni para la capital ni para la asamblea, “reflejan la desazón” y el “desapego de los afiliados”. Si hace unos días los críticos con Villacís interpretaban que la abultada concurrencia de candidatos a las primarias podría interpretarse como que había “gente con ganas e ilusión” y que solo podía significar que “el proyecto (de Ciudadanos) sigue vivo”, una vez conocido el resultado en el grupo municipal reconocen que “el ruido de las últimas semanas ha pasado factura”.

El contraste con lo sucedido en Barcelona, donde ninguno de los candidatos que ha logrado los avales para presentarse a las primarias era públicamente conocido ni tenía poder institucional, deja aún más en evidencia que la crisis de Madrid no se ha cerrado sin heridas. Villacís era y es aún el mayor referente institucional que le queda a Ciudadanos junto con el grupo parlamentario del Congreso, pero eso no ha sido suficiente y la decepción que viven en el Ayuntamiento no es solo por lo que ella representaba hasta ahora, sino porque evidencia las dificultades que van a encontrar en los próximos meses para reflotar el proyecto: “No es el mensaje más idóneo para la campaña”.