Alberto Núñez Feijóo se ha levantado esta mañana con un objetivo: no distraer el foco del Gobierno. En su partido se ha reabierto una herida antigua, la del aborto, después de que el Constitucional tumbara la semana pasada el recurso que presentó el PP hace casi 13 años. Sin embargo, este asunto rompe la estrategia de los conservadores, que llevan unos días con el viento a favor por el choque interno en el Ejecutivo por la ley del 'sí es sí' y por la decisión del Tribunal Supremo de mantener la inhabilitación absoluta de Oriol Junqueras, líder de ERC, y otros 'exconsellers de la Generalitat hasta 2031, tras la reforma de la malversación impulsada por el Gobierno de coalición. Además, el Supremo en su auto asegura que la derogación de la sedición aprobada también por Pedro Sánchez deja un "vacío normativo" y abre un espacio de "impunidad" a los que, sin violencia, intenten la independencia de un territorio.

Feijóo ha querido fijarse este martes en el texto del alto tribunal y ha evitado responder a la prensa sobre el aborto, sin querer dar un 'sí' o un 'no' a la pregunta "¿cree que el aborto es un derecho?". "El Gobierno ha vuelto a hacer el ridículo jurídico intentando beneficiar a los independentistas rebajando penas de malversación y no consiguiendo su objetivo. Repongamos las garantías jurídicas del Estado de derecho y la democracia española. [Sánchez] tiene nuestros votos para reponer el delito de sedición", ha declarado ante los micrófonos tras decir lo que quería y no dar opciones a preguntas. "Entiendo que, si no hacemos una declaración en este sentido [sobre el Supremo], hoy estaría incumpliendo mi deber. Mañana tengo otra rueda de prensa y le responderé todas las preguntas que usted quiera", ha continuado.

Los votos "constitucionalistas"

En opinión del dirigente conservador, el PSOE debe atender las advertencias del Supremo y deshacer la derogación de la sedición. "El Supremo ha dicho claramente que España está desprotegida. Y yo le pido al Gobierno que proteja la democracia española. Si los independentistas no quieren, es evidente que no quieren, que utilice los votos de los constitucionalistas para reponer el delito de sedición", ha reclamado.

La evolución del partido ante el aborto

En paralelo a los obstáculos que Sánchez se ha encontrado este inicio de año y que han dado al traste con sus planes, a Feijóo, el aval que el Constitucional ha dado a la ley de plazos para abortar de José Luis Rodríguez Zapatero, también le ha supuesto un problema. Parar el PP el aborto siempre es un asunto muy delicado, al reunir en el seno del partido sensibilidades muy distintas. El partido presentó recurso contra la norma de Zapatero cuando Mariano Rajoy estaba en la oposición, pero cuando llegó a la Moncloa no la derogó ni la cambió en los sustancial pese a haberlo podido hacer porque tenía mayoría absoluta.

Ahora, el respaldo del Constitucional a la ley ha obligado a Feijóo a decir a explicitar su acuerdo con el grueso de la norma y el sistema de plazos. La "discrepancia sustancial", dijo hace tres semanas en Telemadrid, es que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. "El resto de cuestiones no son cuestiones mollares en nuestra opinión. Al menos en la opinión actual del PP", señaló poniendo en evidencia la evolución que ha hecho su partido en este asunto.

La Iglesia

Este lunes, Borja Sémper, portavoz del PP, aseguró que Feijóo nunca afirmado que "el aborto es un derecho", algo que, sin embargo, sí ha dicho ante la prensa en el pasado. Sémper respondía así a una pregunta de la prensa después de que, este fin de semana, algunas voces del sector más duro del PP y ya en segunda línea de la política, como los exministros Jorge Fernández Díaz y Jaime Mayor Oreja, censuraran que Feijióo no pidiera volver a la ley de aborto de supuestos de 1985, según la cual solo se podía abortar si había "riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada", el embarazo era fruto de una violación o se sabía que el bebé nacería con graves problemas físicos o psíquicos.

Además, el PP topa con la Iglesia, una aliada suya en este asunto durante años. El obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha asegurado que es una "traición del PP" y considera que el partido ha asumido "completamente todos los parámetros de la izquierda más radical al asumir el aborto como un derecho”.