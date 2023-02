La alianza de Sumar con los partidos a la izquierda del PSOE se retrasa por las elecciones autonómicas

El calendario no está del lado de Yolanda Díaz. La guerra en Ucrania, la situación económica, las dinámicas parlamentarios... todo ello ha ido marcado el paso a la vicepresidenta segunda en su intento de construir Sumar, la plataforma bajo la que quiere aglutinar a todas las formaciones a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales. Ahora, es otra cita con las urnas, las autonómicas y municipales, la que vuelve a poner trabas en la conformación de estas alianzas. Díaz lleva semanas conversando con todos los partidos y distintas fuentes conocedoras de esos contactos explican que se ha llegado a la conclusión de que el acuerdo final no se espera hasta verano, cuando se haya resuelto la batalla electoral que algunas de estas formaciones disputarán el 28 de mayo.

Aún sin haber anunciado públicamente que quiere ser la candidata de Sumar, Díaz ha iniciado las negociaciones con todos los actores del espacio de Unidas Podemos -Podemos, IU, En Comú Podem y Alianza Verde- y con otros partidos como Más País, Compromís, Equo... Fuentes del equipo de la vicepresidenta señalan que llevan dialogando "mes y medio", siempre bajo la premisa de la "discreción", y que su intención es que las negociaciones sean "lo más ágiles posibles". Sin embargo, los comicios autonómicos amenazan con ralentizar el proceso.

Adversarios y compañeros

"Lo que se nos ha trasladado es que no se va a ultimar un acuerdo hasta verano, hasta el mes de junio", ha asegurado el coportavoz estatal de Podemos Pablo Fernández al ser preguntado sobre esos contactos con el equipo de Díaz. No obstante, el dirigente morado no ha explicado el porqué de esa dilación. Distintas fuentes conocedoras de las negociaciones desgranan que uno de los motivos son las alianzas conformadas de cara al 28-M. Habrá comunidades autónomas en las que se enfrentarán los mismos partidos que, después, están llamados a una alianza con Sumar de cara a las elecciones generales.

Las batallas en el 28-M complican un pacto entre fuerzas llamadas a unirse para los comicios nacionales

En Madrid, por ejemplo, Podemos e IU concurrirán en la misma papeleta el 28-M, pero se enfrentarán a las dirigentes de Más Madrid, Mónica García y Rita Maestre, en la comunidad y el ayuntamiento, respectivamente. En la Comunitat Valenciana, aún no hay cerrado un acuerdo en el espacio de Unidas Podemos, pero ya está claro que Compromís se presentará por separado. Lo mismo ocurre en Baleares con Més o en Aragón con la Chunta. Así, las distintas voces explican que resulta complicado forjar y anunciar un pacto para las nacionales y después combatir en la arena electoral autonómica. Sin mencionar, además, la posible confusión para el electorado.

Este retraso no es del agrado de los morados. Fernández ha avisado de que "el tiempo apremia", aunque ha admitido que es Díaz la que debe marcar los plazos para construir Sumar. "Respetamos esos tiempos y el momento en le que se decida que se quiere llegar a cerrar ese acuerdo", ha señalado. La portavoz nacional de IU, Sira Rego, ha mostrado menos reticencias y ha mostrado su "máximo entendimiento" ante este calendario.

El respaldo en los comicios

Las elecciones autonómicas suponen, además, dos frentes más para Díaz. El primero es su presencia en la campaña electoral. "Estaríamos encantados de que hiciera campaña por los candidatos de Podemos y de Unidas Podemos", ha manifestado Fernández reclamando que la vicepresidenta arrope a sus cabeza de lista, pero lo mismo hacen otras formaciones. Fuentes de Compromís sostienen que están a la espera de ver cuál es la "implicación" de Díaz en sus actos.

Retomando uno de los ejemplos anteriores, la líder de Sumar debería decidir si respaldar a Podemos e IU en Madrid o a Más Madrid. Díaz siempre ha dejado claro que solo estará allí donde la unidad sea plena. El apoyo que dé a unos o a otros podrá ser definitorio también del futuro pacto que se termine de configurar en verano. Además, los resultados de las elecciones autonómicas y locales reconfigurarán el peso político de cada una de las formaciones y, por lo tanto, su fuerza para mantener exigencias en la negociación con Díaz.