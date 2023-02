El juez Juan José Escalonilla, instructor del caso Neurona, en el que se investiga el contrato firmado por 353.000 euros por Podemos con la empresa que da nombre a la causa, ha reconocido haber "incluido indebidamente" el nombre del líder de la formación morada y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, entre la relación de imputados que aparece en el encabezamiento de sus autos y providencias.

Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, que eso ocurrió en "al menos dos resoluciones" relativas al contrato firmado con Neurona para la campaña a las elecciones generales de abril de 2019, lo que se utilizó por un medio de comunicación para dar como imputado al líder de Podemos.

En una providencia de apenas página y medio, al magistrado rechaza prorrogar la instrucción que se dio por concluida el 28 de julio del año pasado y, a petición del exsecretario de comunicación de Podemos Juan Manuel del Olmo, que sí está imputado en el procedimiento, admite que cometió un error al incluir como tal a Iglesias y ordena "subsanar dicho extremo.

Nunca imputado

Iglesias nunca estuvo imputado en el procedimiento ni podría estarlo al haberse dada por concluida la instrucción. Sí lo han estado exdirigentes de la formación y el propio Podemos, como persona jurídica.

No obstante, en el marco del caso Neurona hubo una pieza separada por el supuesto cobro por su parte de las costas procesales en casos donde era el partido quien pagaba a abogados y procuradores, el exlíder de Podemos no llegó a ser imputado y finalmente la juez a cargo de las pesquisas -la del Juzgado de Instrucción Número 45 de Madrid- acordó el archivo de la investigación al considerar que no había indicios delictivos, informa Europa Press.

La instrucción de esta causa en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha sido bastante accidentadas. De ocho líneas de investigación en relación con pagos de Podemos solo sigue abierta la del contrato firmado para las elecciones de 2019, pendiente de un informe pericial para determinar si hubo un sobre precio por la actividad desarrollada por la empresa mexicana.