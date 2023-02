Las claves de la moción abocada al fracaso de Vox y Tamames

Encontrar un candidato para liderar la moción de censura de Vox no ha resultado fácil a Santiago Abascal. Después de meses, el líder del partido de ultraderecha cerró esta semana un acuerdo con el economista y exdirigente del PCE, Ramón Tamames, para que, a sus 89 años, capitanee la iniciativa con la que pretenden descabalgar a Pedro Sánchez. Será el lunes cuando la formación de extrema derecha registre la moción de censura, siendo plenamente conscientes de que fracasará estrepitosamente, en un intento tanto de azotar al líder socialista como de marcar perfil ante el PP.

1. ¿Cómo funciona una moción de censura?

Por sexta vez en la historia democrática reciente de España el Congreso debatirá una moción de censura, un mecanismo recogido en la Constitución para "exigir la responsabilidad política del Gobierno" y cambiar al Ejecutivo. Los requisitos para presentarla son muy simples, que lo refrenden 35 diputados y que estos no hayan registrado otra iniciativa similar en el mismo periodo de sesiones. Vox lo cumple.

Una vez presentada, la Mesa del Congreso deberá calificar la iniciativa. Esto ocurrirá, previsiblemente, el martes 7 de marzo. En los dos días siguientes se podrán presentar mociones alternativas. Después, será la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la que tenga la potestad de poner la fecha al debate.

2. ¿Quién es Tamames?

Una vez explicado cómo funciona este mecanismo y ya sabemos cómo hemos llegado hasta aquí, resulta necesario hablar de Ramón Tamames. La Constitución establece que cualquier moción de censura "habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno" y ese papel es el que jugará el excomunista. El casi nonagenario volverá a entrar en el hemiciclo del Congreso, donde ya fue diputado entre 1977 y 1979 por el PCE, con un objetivo que difícilmente se habría imaginado en aquellos años, ser el próximo presidente del Gobierno.

Tamames, activista estudiantil en la década de los cincuenta, se enfrentó a la dictadura de Franco y acabó dando con sus huesos en la cárcel en 1956. Aquel mismo año empezó a militar en el PCE, del cual llegaría a formar parte del Comité Ejecutivo 20 años después. Primero diputado en el Congreso, pasó después a ser concejal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid entre 1979 y 1981, bajo el mandato de Enrique Tierno Galván. Abandonó el PCE y ayudó a la construcción de Izquierda Unida, por quien fue diputado entre 1986 y 1989. Su último movimiento fue un breve paso por el Centro Democrático y Social (CDS). Ahora, regresará a la arena política desde las antípodas de lo que defendió hace más de 30 años.

3. ¿Y puede presentarse pese a no ser diputado?

Sí, la Constitución no plantea esta exigencia. El ejemplo más claro es el de Pedro Sánchez. En julio de 2018, el líder del PSOE abanderó una moción de censura contra Mariano Rajoy sin ser diputado. Los 180 apoyos que logró le hicieron convertirse en el primer presidente del Gobierno que no tenía escaño en la Cámara baja.

4. ¿Qué apoyos tiene Vox?

El partido de Santiago Abascal tiene 52 diputados y esos son todos los apoyos que tienen. Ni una más. Ya ocurrió en octubre de 2020, cuando Vox presentó otra moción de censura que encabezó el propio Abascal. Aquella iniciativa contó con 52 'síes' -la que menos respaldo ha tenido de todas- y 298 rechazos. El PP, que durante algunos momentos dudó en abstenerse, acabó pulsando el botón del 'no'. Las cosas no parece que vayan a ser diferentes en esta ocasión. Todas las formaciones han criticado este paso de Vox que no tendrá incidencia alguna.

5. Si Abascal fallo, ¿por qué lo reintenta ahora?

A través de un comunicado, Abascal explicó que su objetivo con esta moción de censura es representar "a millones de españoles que, más allá de partidos, exigen una dimisión inmediata de un Gobierno contrario a los intereses de la nación". Sin embargo, su intención parece más la de desgastar a Sánchez y marcar perfil ante el PP. Los socialistas consideran que esta iniciativa les viene como agua de mayo: servirá para opacar las discrepancias con Unidas Podemos a costa de la ley del 'solo sí es sí' y permitirá ofrecer una imagen de unidad al bloque progresista y, por lo tanto, de solidez de Sánchez. Los conservadores, por su parte, ven en este gesto un intento de recuperar el foco a la vista de unas encuestas que empiezan a marcar distancias entre el PP y Vox.