Los "papeles de Cascos": reformas caseras, viajes y coches con cargo a la empresa

El exvicepresidente del Gobierno, ex ministro de Fomento y expresidente del Principado de Asturias Francisco Álvarez-Cascos se enfrenta a una petición de la Fiscalía del Principado de dos años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida del dinero de Foro Asturias, el partido de fundó cuando regresó a la política activa en 2010 e inició su aventura regionalista fuera del PP. La actual dirección de Foro acabó denunciando a Cascos al comprobar, tras una auditoría, que el expresidente asturiano, que ya cobraba 10.000 euros de sueldo mensual más otros 4.000 de gastos, aún pasaba al partido otras compras de carácter personal, como videojuegos, pedidos de comida al domicilio particular y a nombre de familiares o entradas para museos y competiciones deportivas. Los actuales dirigentes de Foro acusaron a Cascos de usar un partido al que llegó a facturar aparte hasta los mítines que daba (25.000 euros) para lucrarse él y su entorno. La Fiscalía considera que el fundador de Foro cargó de manera impropia a su partido una cuantía de 5.500 euros. El caso está a la espera de juicio.

Los "papeles de Cascos", las nueve cajas de documentación que hace unas semanas fueron depositadas en la Fiscalía –por si pudieran servir para completar el caso del presunto uso indebido del dinero de Foro–, muestran un comportamiento similar del exvicepresidente y exministro de Fomento a la hora de utilizar los recursos de la empresa de compraventa de arte que durante años tuvo con su ex mujer. En las cuentas de esta firma aparecen gastos que, a primera vista, no tendrían nada que ver con la actividad de la compañía y que, por lo tanto, no se les podría deducir el IVA.

Desde que Álvarez-Cascos dejó en 2004 el ministerio de Fomento, y con el breve paréntesis en el que permaneció en la presidencia del Principado, Cascos movió a través de esa empresa un negocio que rondó los 10,5 millones de euros. La firma, Aqualium, donde su tercera exesposa, la galerista María Porto, figura como administradora única, organizó grandes exposiciones de esculturas públicas pagadas por cajas de ahorros –en la época en que estaban en manos de dirigentes políticos– y gobiernos municipales y autonómicos controlados por el PP. Además, entre sus clientes tuvo a un grupo de empresas constructoras que fueron adjudicatarias de obra pública en la época de Cascos en Fomento y que, además, estuvieron involucradas en los casos "Gürtel" y "Bárcenas" de corrupción en el PP.

Arte en Peñamellera

La documentación de Aqualium, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, incluye por ejemplo tres estancias, una en Argentina y dos en París para Cascos y su mujer, –cuando aún no se habían casado– por importe de 3.100, 7.822 y 4.745 euros respectivamente, facturadas en diciembre de 2005. También otro viaje para seis personas a Cancún, facturada un mes después, por valor de 6.985 euros. Del mismo modo, entre los gastos de las tarjetas de crédito de Cascos y Porto con cargo a las cuentas de Aqualium aparecen numerosas compras del sector de la moda, estancias de hoteles en fin de semana en Asturias o comidas en Peñamellera Alta, un lugar que, en principio, tendría poca relación con el mercado del arte contemporáneo y más con la pesca del salmón, una de las aficiones preferidas de Cascos. Del mismo modo, en la misma documentación aparece la factura de la instalación de aire acondicionado por 6.360 euros en julio de 2006 y correspondiente a un domicilio particular. También un proyecto de reforma y decoración de un apartamento en Marbella en 2015 por el que la empresa pagó 31.173 euros más un IVA de casi 5.000 euros, que sería deducible si fuera considerado gasto de la compañía. También consta la compra, por 49.000 euros incluido el IVA, de un todo terreno Toyota Land Cruiser y el pago hasta 2017 de un seguro a todo riesgo a nombre de Álvarez-Cascos.

Los "papeles de Cascos" apuntan al relevante papel que el exministro ha tenido en la gestión de Aqualium todos estos años, hasta que se separó de María Porto en 2019, pese a que él insiste en que no tiene nada que ver con la empresa y en que la administradora única es la galerista madrileña. Sin embargo, los datos del Registro Mercantil dicen que Cascos fue entre 2007 y 2011 el dueño real de Aqualium, a medias con Porto y a través de una empresa matriz, Unalia. Cascos dirigía y, al tiempo, cobraba de Aqualium distintas cantidades por sus "servicios profesionales". En la documentación a la que ha accedido LA NUEVA ESPAÑA consta que Cascos pasó distintas facturas por este concepto a Aqualium: 16.240 euros en diciembre de 2005 y 8.120 euros en octubre de 2006.

En 2011, cuando Cascos llegó a la presidencia del Principado, dejó todo su entramado de empresas en manos de Benigno Blanco, que había sido su secretario de Estado de Infraestructuras cuando él era ministro de Fomento. De todas aquellas firmas, Cascos sólo ha vuelto a tomar las riendas de Tecnas, a partir del año 2016, donde figura como presidente y consejero delegado. Esta compañía apareció mencionada en la instrucción del "caso Gürtel" como la beneficiaria de un ingreso de 69.900 euros por parte de Creative Team, firmas administrada por el abogado que le había montado la trama societaria a Francisco Correa, el cabecilla de esta red. Nunca se esclareció qué servicio concreto efectuó la empresa de Cascos.

Otra de las empresas vinculadas a Cascos, hoy disuelta, es Cinqualium. A través de esa compañía se desplegó un negocio de alquilares de oficinas y plazas de aparcamientos a partir de unas propiedades que habían sido financiadas gracias a un leasing concedido por Bancaja (luego Bankia) cuando estaba presidida por un exdirigente del PP. A partir de 2011, Cascos cobró distintos alquileres a varias empresas y también al partido que había fundado, Foro Asturias. Cuando esa formación lo repudió y encargó una auditoría sobre los manejos económicos del expresidente, Carmen Moriyón, quien presentó la revisión de las cuentas, reconoció que el partido estaba pagando una sede cuya existencia desconocían. Por el alquiler de un despacho y plaza de garaje en un edificio de la Castellana que no se usaba la empresa vinculada a Cascos ingresó de Foro 145.000 euros. También cobró alquileres de dos empresas asturianas (un total de 103.000 euros). Una de esas empresas era del sierense Pelayo Roces, casquista infatigable, primero diputado regional del PP y luego de Foro. Otra compañía, Forty Soft Sistemas, también pagó a la empresa del exministro de Fomento un total de 185.000 euros en alquileres. En octubre de 2014, el negocio se cerró y Cinqualium, que todavía debía 1,2 millones al banco, saldó todas sus deudas con la entidad bancaria con la entrega de los inmuebles, según consta en la documentación a la que ha accedido este periódico y que obra en poder de la Fiscalía de Asturias para su estudio.