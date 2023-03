El portavoz del PNV, Aitor Esteban, está preocupado por las informaciones que se van sucediendo sobre el "caso Cuarteles", destapado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. Ha decidido que el grupo aproveche la sesión de control al Gobierno que el Congreso acogerá este miércoles para empezar a indagar sobre ello. Preguntará al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "qué medidas tiene previsto adoptar ante las alarmantes noticias de casos de corrupción en el seno de la Guardia Civil".

Pero no sólo eso. Según ha explicado en rueda de prensa, Esteban está preocupado por la posibilidad de que el ministro "esté negando información" a la justicia, que inició sus pesquisas hace cuatro años. "Quizá nos desmienta mañana", ha añadido.

El "caso Cuarteles" está más extendido de lo que en un primer momento se pudo deducir, ha opinado el diputado nacionalista. Las presuntas contrataciones irregulares para acometer obras de rehabilitación en diferentes cuarteles de la Guardia Civil afectarían a comandancias de un considerable número de provincias. Lo que se está investigando es porqué supuestamente se hincharon las facturas, ya que las tareas que al final se hacían no se correspondían con lo contratado. A veces, ni se hacían las obras.

Al ver las noticias, el PNV se interesó. No tenía planeado al comienzo hacer preguntas al respecto. Para la sesión de control de este miércoles registró una cuestión diferente dirigida a la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Hace poco acabó en el Congreso la subcomisión sobre el estudio del uso terapéutico del cannabis y el grupo vasco pensó que sería buena idea plantear si había voluntad en el Gobierno de que se cumplieran los compromisos fijados en el documento definitivo.

Pero Darias no estará mañana en el Congreso, y Aitor Esteban ha contado en la rueda de prensa que está muy enfadado por ello. Nota desde hace semanas que a las sesiones de control no van unos cuantos ministros y ministras. Resulta que a la de la semana en curso, además de la ausencia del presidente por la celebración de la cumbre España-Portugal en Canarias, se han sumado la de varios titulares de carteras. La comunicación de que la ministra de Sanidad no estará tampoco se produjo después del límite temporal para ello.

El portavoz del PNV ha reconocido que duda de la "excusa" empleada. La inclusión de Darias a última hora en la agenda de la cumbre de Canarias es sospechosa, a su entender. "¿Será un bolo de precampaña?", se ha preguntado, ya que la ministra será la candidata socialista a la Alcaldía de Las Palmas.

Pese al enfado, el PNV decidió mantener pregunta, pero se la planteará a Marlaska por el "caso Cuarteles". "Vamos a pedir que al ministro que informe sobre qué está haciendo y qué piensa hacer para aclarar esto", ha continuado.

De paso, para el portavoz de los nacionalistas vascos, urge reflexionar sobre por qué no suele haber críticas en el Parlamento a las fuerzas de seguridad del Estado y a las fuerzas armadas. Cabe hacerla, y por ello, ha abogado por una comisión que estudie reformas que emprender para mejorar el funcionamiento de tales instituciones.

Sobre investigar el caso en el Congreso cómo supuestamente han pactado PSOE, ERC y EH Bildu, ha sido rotundo: "No hemos estado en ese lío".