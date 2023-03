El constructor Ángel Ramón Tejera de León, uno de los cuatro investigados en el caso Cuarteles sobre presunta corrupción en las obras de la Guardia Civil, declaró ante los agentes de Asuntos Internos encargados de las pesquisas que en 2017 el ahora teniente general Rafael Galán Toledo "le denunció llamando a todas las Comandancias para que se le negara la entrada", según consta en la transcripción de su comparecencia, a la que ha tenido acceso este diario.

En una entrevista concedida al diario La Provincia, del mismo grupo editorial que El Periódico de España, este empresario aseguró que dejó de trabajar para el instituto armado "porque hay gente con poder que no quiere que trabaje. Gente de la propia Guardia Civil que no quiere que haga obras. Y no estoy hablando de Canarias. Estoy hablando de Madrid".

Este supuesto veto se habría producido después de que Tejera de León, conocido con el apodo de 'Mon', se beneficiara en 2016 de un total de 24 contratos 'a dedo’ por un valor superior al millón de euros.

Este empresario canario recibió en total adjudicaciones de la Guardia Civil por más de 3,3 millones de euros. Los diferentes informes técnicos recabados aseguran que muchas de las obras no fueron ejecutadas. Además, los investigadores destacaron que algunas de las facturas fueron manipuladas.

Las facturas

El propio Tejera de León confirmó en una declaración en sede judicial "la existencia de importes de facturas que no se correspondían con lo que realmente fue ejecutado", según un auto de la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 20 de febrero, adelantado por este periódico.

Por estos hechos 'Mon' fue imputado por un juez de Ávila, que acabó cediendo la causa a la magistrada de Madrid María Isabel Durántez. En este procedimiento los otros tres investigados son el teniente general Pedro Vázquez Jarava, el teniente coronel Carlos Alonso, y un trabajador autónomo que se encargó de algunas de las obras.

En su comparecencia ante los agentes, que tuvo lugar el 23 de mayo de 2019 en dependencias de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid), el constructor 'Mon' también confirmó que en 2017, pese a que había recibido más encargos para pintar cuarteles de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, el mencionado general Galán Toledo le había mandado "arquitectos, en varias ocasiones dos y tres veces, a la misma obra".

El pabellón médico

A preguntas de su abogado, el constructor canario aseguró incluso que en marzo de 2017 recibió una llamada de la Oficina de Gestión Económica de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila en la que le reclamaron "la diferencia entre lo cobrado y facturado del 2016 y lo realmente realizado". Finalmente, según declaró, asumió el coste de la reforma del pabellón médico de la Comandancia de Ávila.

Un informe de Asuntos Internos destaca que la Guardia Civil adjudicó a Tejera de León en 2016, poco después de que el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz nombrara el 29 de septiembre de 2015 al teniente general Pedro Vázquez Jarava jefe del Mando de la Subdirección General de Apoyo (Madrid), un total de 24 contratos 'a dedo’ por un valor superior al millón de euros. De esta forma, prosigue el oficio policial el constructor canario logró “un incremento exponencial de los importes facturados”.