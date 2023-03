La premura con la que el PSOE registró en el Congreso su proposición de ley para reformar la ley del 'solo sí es sí' se ha rebajado. Este martes, los socialistas votarán en la Mesa de la Cámara baja a favor de ampliar el plazo para enmendar su texto durante dos semanas más, según fuentes del grupo parlamentario del PSOE. Sus socios de Unidas Podemos habían pedido este mismo lunes que se extendieran los tiempos para seguir negociando y, finalmente, así será. Esto supondrá que la aprobación definitiva de la reforma se retrasará, como mínimo, hasta principios de mayo.

Por segunda vez consecutiva, (la primera fue la semana pasada) los socialistas se mostrarán a favor de dar más margen para seguir introduciendo enmiendas al texto con el que pretenden modificar la norma que tanta polémica ha generado en el seno del Gobierno de coalición tras la rebaja de penas a más de 700 agresores sexuales. Fuentes socialistas argumentan que esta ampliación se debe a que en las próximas dos semanas no habrá actividad parlamentaria y que, por lo tanto, "no tenía sentido cerrar el plazo para no ejecutar nada".

Se abre así una nueva ventana de oportunidad para que el PSOE y Unidas Podemos puedan alcanzar un acuerdo antes de que el texto se debata en la comisión de Igualdad. No obstante, las conversaciones entre ambas formaciones sobre este asunto parecen paralizadas desde hace semanas. La nula negociación entre ambos se escenificó en el hemiciclo del Congreso cuando los socialistas necesitaron apoyarse en el PP para lograr la aceptación a trámite de su proposición de ley. Lo que sí sería más plausible es que los morados logren pactar enmiendas con otras formaciones progresistas como ERC o EH Bildu con los que según distintos dirigentes del espacio sí se están manteniendo conversaciones.

Antes incluso de que el PSOE tomara la decisión de ampliar el plazo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya afeó que se fuera a dar este paso. "Es lamentable que el Gobierno que aceleró la eliminación de la sedición para beneficiar a los independentistas condenados, retrase otra vez la reforma de su chapuza del ‘sólo sí es sí’", apuntó el dirigente conservador en un mensaje publicado en Twitter. Acto seguido reclamó a los socialistas que "dejen de pensar en réditos políticos".