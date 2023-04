El coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha hecho un llamamiento expreso a Podemos para que acuda mañana al acto de Sumar que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz para presentar su candidatura al Gobierno, aunque ha precisado que si finalmente no asistiera tampoco habría que magnificar esa decisión.

El dirigente de IU, además de ministro de Consumo, ha hecho estas declaraciones ante un grupo de periodistas antes de la reunión este sábado de la Coordinadora Federal del grupo, para puntualizar que si finalmente no acudiera Podemos al acto de mañana tampoco "pasa nada" porque habría "tiempo" luego para concretar "espacios de comodidad".

Si se diera el caso, ha precisado Garzón, no habría que "maximizar" la decisión, porque en estos momentos lo que se necesita es "templanza, serenidad y prudencia".

De todos modos, ha dicho, "honestamente no contemplo la posibilidad de que Podemos no esté en el espacio que se está construyendo; evidentemente esa opción no sería buena para el conjunto del país", según Garzón.

"Creo -ha dicho- que hay que trabajar para que Podemos esté como el resto de fuerzas políticas, con comodidad, con sus propias contribuciones".

"Tenemos en la izquierda una oportunidad brillante, con una candidata extraordinaria para no solo sacar unos extraordinarios resultados, sino también para repetir el Gobierno de coalición y frenar el ascenso de la derecha y la extrema derecha en este país".

Las fuerzas políticas que vamos a acudir al acto de Sumar "no hemos puesto ninguna condición"; se trata de hacer un espacio de encuentro donde evidentemente, como ha dicho la vicepresidenta Yolanda Díaz, "no sobra nadie, todos somos necesarios".

Ha dicho también que no todos los modelos de primaria son adecuados para las necesidades que se pueden llegar a buscar, y de eso es de lo que hay hablar.

Según Garzón, "Sumar nos permite llegar mucho más lejos, a mucha más gente y en política se trata de obtener los mayores números de votos posibles para poder transformar la sociedad".

"Queremos transformar la sociedad, mejorar la vida de las familias trabajadoras y tenemos que aprender de todas las experiencias pasadas y vuelvo a subrayarlo, desde el año 2016 hasta ahora hemos perdido mucho apoyo social", ha dicho.

Garzón ha repetido este llamamiento durante su intervención en la Coordinadora Federal del grupo, donde ha reivindicado que Sumar es el "instrumento más adecuado" para impedir que "la derecha y extrema derecha puedan llegar al Gobierno y poner en marcha su agenda política que debe asustarnos".

El dirigente de IU ha destacado que la política "debe ir por delante de las cuestiones metodológicas como es el caso de las primarias" y ha resaltado las contribuciones que a su juicio puede hacer su partido, como la capacidad de abordar los retos electorales.

En este sentido, Garzón ha mandado su apoyo a las federaciones ante las elecciones municipales y autonómicas, las cuales considera que pertenecen "al mismo proyecto y proceso político que culminará en las generales", por lo que IU "tiene que hacer todo lo posible para obtener el mejor resultado posible" pese a ser "complejas".

Durante su intervención, Garzón ha defendido "el cambio de paradigma" que se ha producido con el Gobierno de coalición, que ha permitido que los esfuerzos de la crisis económica "hayan recaído en otros espacios" en lugar de en los trabajadores y que la forma de intervenir haya sido con programas de estímulos, acompañado "con un cambio en las instituciones europeas".

Concretamente, ha hecho mención a la reforma de las pensiones y la reforma laboral y ha acusado a la derecha de radicalizarse y de que su única estrategia sea "acabar con el Gobierno".