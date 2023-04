Las alarmas se encienden en Podemos un día después del lanzamiento electoral de Sumar. El partido de Ione Belarra señala a Yolanda Díaz y asegura estar “preocupado” y “sorprendido” por sus últimas declaraciones de lunes en una entrevista en El País, donde la gallega rechazaba que el éxito de su proyecto dependiera de un acuerdo con los morados. En este sentido, le han reprochado “que no se exprese de manera rotunda por la unidad”.

“¿Un Sumar sin Podemos sería un fracaso?”, era la pregunta planteada en la entrevista de Díaz, que respondía tajante: “En absoluto sería un fracaso. Los movimientos ciudadanos los decide la gente, y yo sé que Sumar va a ser el revulsivo de la política española en este tiempo. Lo tengo clarísimo”.

En la habitual rueda de prensa de los lunes en la sede de Podemos, su coportavoz Pablo Fernández ha expresado su sorpresa y preocupación por estas declaraciones, dejando en entredicho la voluntad de sumar de la candidata a las generales. “Nos ha preocupado que Yolanda esta mañana no se haya expresado de manera rotunda, incontrovertible, por la unidad”, ha advertido el dirigente.

“Que diga que no sería un fracaso ir sin Podemos sorprende, pero seguiremos trabajando” para lograr un acuerdo, ha continuado, después de señalar que esta “unidad” es “esencial” para revalidar el Gobierno de coalición. En este sentido, el portavoz morado ha tratado de remarcar las diferencias entre Díaz y los morados. "Es evidente que somos espacios políticos distintos, que tienen diferencias", ha dicho, antes de advertir que el acuerdo "es una cuestión de voluntad política".

Sobre estas diferencias, ha defendido el papel de Podemos como un actor incómodo frente a Díaz. "A lo largo de esta legislatura se ha explicitado que Podemos tenía una posición que no era la misma que mantenía Yolanda Díaz", ha defendido, al ser preguntado sobre la cuestión.

"El PSOE no quiere a Podemos como socio"

Fernández ha adelantado que "va a haber muchas presiones para que no se llegue a un acuerdo". "El PSOE no quiere a Podemos como socio de gobierno", ha continuado. "Sabemos que hay medios que le dicen que no vayan con Podemos, sabemos que va a haber presiones, pero no vamos a variar ni un ápice nuestro objetivo". "Todos deberíamos tener claro que no ir juntos a las elecciones sería una pésima noticia, sería un fracaso".

Estos reproches llegan un día después de que Díaz presentase su candidatura con la única ausencia del partido morado, que cumplió su amenaza de no asistir a la cita a menos que se aceptara su exigencia de llegar a un acuerdo de coalición con primarias. Desde el partido han vuelto a pedir a la vicepresidenta segunda del Gobierno un acuerdo electoral “lo antes posible” y se han mostrado a sentarse a negociar.

Fernández también ha aprovechado la comparecencia para pedir abiertamente a Yolanda Díaz que apoye a los candidatos de Podemos en la campaña de las autonómicas y municipales, tal como ya hizo en privado y adelantó El Periódico de España. Ha citado además a los candidatos de algunas de las plazas más comprometidas para Díaz, como son Alejandra Jacinto en Madrid, donde compite con Mónica García, presente en el acto de este domingo; o Héctor Illueca en Comunidad Valenciana, donde hace lo propio con Baldoví, de Compromís.

Iglesias: "Quiere ocupar el espacio del PSOE"

Un día después de la puesta de largo de Yolanda Díaz como candidata a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias también ha cuestionado a la gallega, a la que acusa de querer ser de facto la líder del espacio socialista. "Yolanda Díaz cree que puede ser presidenta ocupando el espacio simbólico del PSOE", ha comenzado, destacando su "ambición".

"Creen que si en estas elecciones no nos van bien a la izquierda, Pedro Sánchez se va y deja el liderazgo del PSOE y será muy difícil que alguien del PSOE ocupe ese liderazgo simbólico, y creo que ellos piensan que Yolanda podría ocupar ese liderazgo simbólico”, ha defendido el ex líder de Podemos en Rac1. "Es un planteamiento ambicioso, pero creo que no funciona".

El presidente de la fundación morada y portavoz oficioso del partido ha puesto la responsabilidad del acuerdo en el equipo de Díaz. "La sensación que tengo es que dentro de Sumar hay un debate sobre si quieren ir a las elecciones con Podemos", ha advertido, antes de advertir que la plataforma "debe aclararse". "Si lo tuvieran claro, ¿qué problema habría al haberlo dicho? Si hay compañeros que entienden que debemos separarnos porque su camino es otro, es legítimo, pero deberían decirlo".

“Si quieren ir solos, que es legítimo, porque creen que Podemos resta y no suma, que lo digan. Vemos que los partidos de Sumar se van posicionando en que es mejor ir sin Podemos y yo creo que eso es un error”, ha señalado el ex vicepresidente, que ha advertido que "está claro que Más País y Compromís no quieren ir con Podemos”.

"Apoyos mediáticos"

En este punto, Iglesias ha deslizado que el principal objetivo de ir sin Podemos sería recabar "apoyos mediáticos" para Yolanda Díaz. "Si el planteamiento es 'no queremos ir con Podemos a las elecciones, queremos ir solos, para que nos trate bien La Sexta, La Ser y El País…, eso es legítimo pero entonces que se diga abiertamente". Iglesias ha insistido en plantear el escenario de la ruptura y ha descargado toda la responsabilidad en Yolanda Díaz: "Si Sumar decide ir sin Podemos, será una tragedia electoral y política". "Sumar es quien debe explicar eso".

Al mismo tiempo que la vicepresidenta segunda del Gobierno defendía en TVE que "no hay diferencias" con Podemos respecto a la celebración de primarias, Iglesias ponía en duda la voluntad de Díaz en los micrófonos de RAC 1. "Si hay primarias Podemos estará ahí, pero tengo muchas dudas de que sea la voluntad de Sumar".

Carmena y Mónica García

Iglesias ha acusado a Díaz de ser una marca blanca del PSOE, equiparándola a Manuela Carmena y a Mónica García, bajo la lógica de "si te pareces al PSOE; ganas votantes del PSOE". El dirigente ha detallado que para Díaz "la clave de la política en España es conseguir que la gente que votaba al PSOE nos vote a nosotros. Hay dos ejemplos que han funcionado, Manuela Carmena y Mónica García".

Iglesias ha asegurado que Díaz "se pone de perfil en muchos temas" con el objetivo de "mantener los apoyos mediáticos". "Si no habla de la guerra de Ucrania o de la OTAN, no es porque este favor, lo hace porque entiende que si habla de esos temas una determinada prensa le va a quitar buena parte de su patrimonio político, que es no ser criticada". En este sentido, ha advertido que es un "error". " Es una ingenuidad creer que el grupo Prisa trabajará para que Yolanda Díaz supere al PSOE". "Pensar esto es no saber cómo funciona la política en este país".