Junts aplaza la batalla interna sobre Borràs y Turull frena una rebelión contra Oranich

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha logrado este lunes un cierre de filas momentáneo tras la condena a la presidenta de la formación, Laura Borràs, a cuatro años, seis meses y un día de prisión y a 13 años y un día de inhabilitación por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación, al haber amañado contratos para favorecer a un amigo, el informático Isaías Herrero, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Sin embargo, la ejecutiva ampliada ha visto cómo saltaban chispas internas y se abortaba un intento de exigir la dimisión de la presidenta de la comisión de garantías, la abogada Magda Oranich, por haber pedido la renuncia de Borràs. Todo se ha terminado controlando en la reunión, en beneficio de los intereses electorales del partido en las próximas elecciones municipales.

En el encuentro participaban también cargos sectoriales y territoriales que habitualmente no forman parte de la dirección y no se ha generado ninguna crítica interna a Borràs, que estaba presente, pese a que existen dirigentes que creen que el relevo es necesario: "Todo a su tiempo", alegan en privado.

Rebelión contra Oranich

Que el partido vive una calma tensa lo demuestran dos chispas internas. Una, el intento de varios afiliados y direcciones territoriales de que Oranich dimita por sus palabras, siendo la única que ha apostado por el relevo de Borràs en el Parlament de forma pública. El secretario general ha evitado que estas tomas de posición trasciendan para evitar ruido interno a las puertas de los comicios locales. Según fuentes conocedoras de la reunión, Turull ha anunciado que este martes se reunirá con Oranich.

La reunión de la ejecutiva no ha generado ningún conflicto abierto respecto a Borràs, pero una de las dirigentes más fieles a la presidenta, Aurora Madaula, ha hecho una larga intervención en la que ha cuestionado que el partido sea suficientemente transversal en sus actuaciones. Y ha puesto tres ejemplos, con fotos incluidas, consistentes en la lista electoral de Xavier Trias cara a la alcaldía de Barcelona; un acto sobre economía con el diputado Joan Canadell y una charla del 'exconseller' Damià Calvet sobre la Copa América de vela.

Los representantes posconvergentes han replicado a Madaula que sí, que Junts es plural y que prueba de ello es la existencia de tres corrientes ideológicas diferentes: la liberal, la socialdemócrata y la de izquierdas. La respuesta ha sido contundente, según varias fuentes.

El cargo de Borràs

Sin embargo, según algunos de los participantes en la reunión -en la que han formado parte presencial o telemáticamente unas 40 personas- esta intervención de Madaula y las palabras de Turull sobre Oranich han sido más bien anecdóticas en un cónclave que no ha abordado las cuestiones de fondo sobre si el partido sustituirá a Borràs en la presidencia del Parlament si la Junta Electoral la despoja de su acta de diputada, o si ella misma ha de actuar -como ha afirmado Oranich- internamente ante una sentencia por hechos relacionados con la corrupción.

El debate de fondo, admiten unos y otros, quedará congelado hasta después de los comicios locales.

Todo esto mientras crecen las críticas del resto de partidos a Borràs por aferrarse al escaño. El nivel de los ataques ha crecido después de que la portavoz de ERC, Marta Vilalta, haya lamentado que JxCat no haya limpiado la "corrupción" en el seno de su formación, ya que "han podido cambiar las siglas, pero no las formas", por lo que ha vuelto a pedir a Borràs que se aparte de la Presidencia del Parlament y no "manche" así la institución.