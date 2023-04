Lealtad, estabilidad, equipo. Son las palabras que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, siempre destaca cuando habla del gobierno de coalición municipal del PP y Ciudadanos o se refiere a José Luis Martínez Almeida. Pero llega el momento de las listas para concurrir a las próximas elecciones municipales y el mercado de fichajes en las fuerzas de la derecha no está claro ni cerrado. Y este martes, en un pleno extraordinario sobre Bicimad provocado por Más Madrid, Ciudadanos ha levantado la voz y ha marcado distancias entre la gestión de las áreas del PP y las propias.

"El funcionamiento de Bicimad en esta fase de transición al nuevo sistema está siendo francamente deficiente, muy deficiente, y es manifiestamente mejorable", han sido las primeras palabras de Santiago Saura, portavoz adjunto de la formación naranja, que ha intervenido en el pleno en ausencia de Villacís, presente de forma telemática. Y ha seguido en la misma línea sin miramientos hacia su socio de gobierno: "Ha fallado la planificación, ha fallado la previsión, y la implantación del nuevo Bicimad en estas semanas, con falta de información a los usuarios y confusión ante las complejidades de la coexistencia del sistema nuevo y el antiguo”.

Incluso ha ido más allá y ha criticado que el plan de choque puesto en marcha por el equipo de Movilidad llega tarde, al tiempo que ha puesto en duda que la gratuidad del servicio de bicicletas eléctricas. Según fuentes de Ciudadanos, esta medida ya se puso sobre la mesa cuando la ampliación del servicio echó a andar, pero los responsables del área decidieron seguir adelante. Saura ha señalado que el hecho de no pagar ha podido incluso "contribuir" a la falta de bicicletas: “La clave del éxito de un sistema público de movilidad es la fiabilidad” y “no tanto la gratuidad”.

Fichajes electorales

Se trataba de hablar de Bicimad y de poner en marcha nuevas soluciones para que la gestión mejore, pero sobrevolaba otra guerra en un pleno en el que ha reaparecido Rita Maestre tras unas semanas de reposo después de dar a la luz y Reyes Maroto ha acudido por primera vez como candidata del PSOE. La propia vicealcaldesa aseguró hace unos días que cada partido debe empezar a defender la gestión de sus áreas, pero esa estrategia se ha adelantado al pleno de este martes sin esperar a la campaña. En el PP de Madrid hay orden de no aceptar cargos de Ciudadanos porque sí, Isabel Díaz Ayuso ha sido clara al respecto y así se lo ha trasladado su equipo a los candidatos municipales, a quienes han pedido que todos los que vayan en ellas estén afiliados al PP, tal y como informó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Pero también han dejado la puerta abierta a fichar entre los naranjas a personas "muy muy relevantes" en cada municipio por su trabajo o trayectoria. Entre estos últimos hay dos personas que se dejan querer por el PP de Almeida y que no niegan su interés por dar el salto: Pepe Aniorte y Ángel Niño. Y aunque en su propio partido aún hay quien no lo ve posible, "no quiero creerlo", este martes El País lo ha dado por confirmado. "No está a la altura de la lealtad que les hemos mostrado", señalaba un edil de Ciudadanos, no en referencia a sus compañeros de grupo sino al alcalde, a quien han sostenido hasta ahora.

Afiliación

Fuentes de la formación reconocen que están "curados de espanto" y que el impacto de las posibles "deserciones" está ya superado y asumido. Villacís ha preferido no acudir al pleno y tampoco lo ha hecho Aniorte, delegado de Familia y Bienestar, pero Ángel Niño ha llegado, se ha sentado en su escaño e incluso ha departido en corrillos con ediles del PP y de Ciudadanos. Entre los naranjas sugieren que hace tiempo que los ediles de Ciudadanos podrían no estar al tanto de la cuota de afiliación del partido, pero rehúsan confirmarlo y en la formación se escudan en la protección de datos para no dar información. En cualquier caso, en el partido naranja reconocen que dejar de pagar la cuota "no implica una expulsión inmediata" y fuentes municipales entienden que si alguien, sin nombre y apellidos, decide ir en la lista de otro partido, dejarán "voluntariamente" Ciudadanos.

A pesar de las críticas a la gestión de su socio de gobierno, Saura ha suavizado el tono al final de su intervención para decirle principalmente a la izquierda, a quien también ha criticado desde la tribuna, que está “convencido” de que las “deficiencias” actuales de Bicimad serán "transitorias" y se conseguirá el "objetivo final" del gobierno de coalición, que no es otro que llevar el servicio de bicicletas eléctricas a todos los distritos de la ciudad a lo largo de este 2023.

1.827 usuarios de Bicimad bloqueados

La forma de marcar distancias de Ciudadanos, ha dejado de lado el protagonismo de Reyes Maroto y Rita Maestre, que ha echado en cara a Almeida que no haya dado la cara para hablar de este asunto. El alcalde ha seguido con atención todo el pleno, pero ha dejado la defensa de la gestión municipal en manos de Carabante, que ha aportado dos datos nuevos durante el debate: se han suspendido las cuentas de 1.827 usuarios por reincidir en el mal uso del servicio y ha defendido que la gratuidad ha servido para que se han dado de alta 36.100 usuarios nuevos. Maestre ha lanzado otros distintos: cada una de las bicicletas perdidas "cuesta a los madrileños 1.500 euros" y, según Más Madrid, son necesarios "tres veces más trabajadores" en el servicio de Bicimad. "Si el alcalde hubiese hecho caso de los trabajadores de la EMT, hoy tendría un caso de éxito pero ha corrido para hacerse la foto electoral".

Al final, la votación. A pesar de marcar distancias, los bloques se mantienen igual: las propuestas de Más Madrid han sido rechazadas por la suma de votos de PP, Ciudadanos y Vox.