La Zarzuela mantiene su distancia con Juan Carlos I pese al cambio de actitud

La Casa del Rey lleva casi cuatro años sin informar apenas de Juan Carlos I. Solo desmintió que tuviera covid (el 17 de diciembre de 2020) y confirmó su primera visita a España (el 18 de mayo de 2022) tras el autoexilio en Abu Dabi. Y así va a seguir la Zarzuela, según las fuentes oficiales consultadas, pese a la distensión que el emérito ha querido propiciar en este segundo desplazamiento al país del que fue jefe de Estado durante casi 40 años.

De esta visita, la Casa del Rey solo ha emitido un mensaje a través de sus portavoces y no ha querido decir nada más: Felipe VI se enteró por la prensa del viaje de su padre. Revelador que no quiera comentar de manera oficial cómo ha visto la prudencia que tanto Juan Carlos I como los amigos convertidos en portavoces improvisados han mostrado estos días.

El emérito sigue en Sanxenxo y su entorno no aclara si viajará a alguna otra ciudad antes de volver a Abu Dabi

No irá a la Zarzuela

El emérito se siente "cómodo" y "feliz" en Galicia, según fuentes de su entorno que, siguiendo con la discreción que han estrenado, no quieren desvelar si visitará alguna otra ciudad antes de volver a Abu Dabi. En principio, el plan era regresar el domingo a Emiratos Árabes Unidos, pero ahora ya no lo dan por hecho. El primer desplazamiento a España, en mayo de 2022, Juan Carlos I lo remató con 11 horas en el Palacio de la Zarzuela, algo que ahora la jefatura del Estado no incluye en sus planes.

La relación entre padre e hijo es mala y no parece que vaya a cambiar a corto plazo. La fiscalía del Tribunal Supremo archivó las diligencias contra el emérito porque, de haber cometido delito, habría prescrito; había hecho dos regularizaciones fiscales (pagó casi cinco millones de euros) y, sobre todo, porque disfrutaba de la inviolabilidad que le otorga la Constitución como jefe de Estado. Es decir: no las archivó porque su expediente no tuviera ni una mácula.

La protección de la monarquía

Felipe VI quiere proteger la jefatura del Estado y para ello la monarquía, como institución, ha ido tomando medidas en la última década. La primera y más potente, tras el escándalo de Botswana y la relación de Juan Carlos I con Corinna Larsen, fue la abdicación. El emérito decidió dar un paso al lado para facilitar la llegada del trono a su hijo en 2014, ante la previsión de que Podemos dificultara el relevo si llegaba al Congreso, algo que ocurrió en las elecciones generales de 2015.

Tras la cesión del trono, el primer gesto de distanciamiento ya propiamente de Felipe VI llegó en mayo de 2019, cuando el actual jefe de Estado anunció que su padre ya no participaría de la agenda oficial y dejaría la vida pública. En aquellas fechas el Rey ya tenía información sobre el dinero de Juan Carlos I en el extranjero, principal razón de la ruptura pública que se conoció en marzo de 2020, cuando anunció que renunciaría a la herencia que le pueda tocar cuando muera.

Felipe VI debe mantener esa misión de proteger la institución de los daños colaterales de su padre a la vez que lanza y fortalece la figura de su Heredera, Leonor, que este año alcanzará la mayoría de edad, jurará la Constitución y empezará en agosto su formación militar para poder ser algún día Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, como la Constitución atribuye al jefe o jefa de Estado.

Segundo día en el 'Bribón'

Juan Carlos I salió este viernes también a navegar, por segundo día consecutivo aunque menos tiempo, apenas una hora. La lluvia y las fuertes rachas de viento en la zona de Sanxenxo (Pontevedra) impidieron que pudiera estar más tiempo patroneando el 'Bribón'. La intención del emérito y su equipo es entrenar para poder revalidar el título mundial en el campeonato de la categoría 6m, que se disputará la primera semana de septiembre en la isla de Wight (Reino Unido).

El exjefe de Estado, como los otros días, se mantuvo alejado de los micrófonos de los periodistas que aguardaban en el paseo marítimo. Este fin de semana se celebra una regata de la Copa de España en el Real Club Náutico de Sanxenxo y la intención es que navegue al menos el sábado.