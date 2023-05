La extrema derecha de Vox se ha citado de nuevo este domingo en la plaza Artós de Barcelona con el objetivo de llevar "el símbolo de la resistencia contra el separatismo" a la plaza Sant Jaume. Con unas encuestas que les sitúan en el límite del 5% necesario para obtener representación y el PP llamando a unir el "voto útil" en su papeleta, la formación se ha volcado en la visita de su líder, Santiago Abascal, y ha llenado esta plaza de Sarrià situada a menos de dos quilómetros de LOS edificios okupados del Kubo y la Ruïna. Un mitin donde se han podido oír gritos de "fuera Colau" o "Puigdemont a prisión", y donde el partido ha tirado de marca, lanzando proclamas ideológicas y agraviando al resto de candidatos, pero sin ninguna propuesta concreta para la ciudad. "En estas elecciones no solo se vota el alumbrado público y la recogida de basuras, sino cosas mucho mas importantes", ha exclamado Abascal.

Así, el líder de la extrema derecha ha acusado a la alcaldesa Ada Colau de ser una "comunista psicópata y peligrosa", a Xavier Trias le ha tachado de "separatista" y a Jaume Collboni de "progre" y "cómplice" de las políticas del actual gobierno municipal. Unas políticas que asegura que han "destruido Barcelona", que ha llevado a la capital catalana a la "cabeza de la inseguridad", que han dado más "derechos a los okupas y a los inmigrantes" y se han "entregado" a los "agresores grupales". Un discurso que también ha abanderado el candidato de Vox en la capital, Gonzalo de Oro, que ha prometido "mano dura" y "poner orden" a la que considera la ciudad "más insegura" y "líder en homicidios y violaciones" por ser "la meca de la inmigración y la delincuencia de Europa".

Abascal y De Oro, junto con el líder de la extrema derecha en Cataluña, Ignacio Garriga, han querido lanzar un mensaje contra su principal competidor, el Partido Popular, que en estas elecciones pide concentrar el voto útil para no perder apoyos 'constitucionalistas' en partidos que no lleguen al umbral de 5%. Los tres dirigentes de la formación han hablado de encuestas manipuladas y han pedido a los votantes que no se dejen "engañar" por los que les "vendieron en el pacto del Majestic". "Hace dos años les dijimos quién era el voto útil: ellos sacaron tres diputados en el Parlament, nosotros 11", ha exclamado el alcaldable.

Con todo, Abascal ha tirado de argumentario, acusando al actual gobierno de Pedro Sánchez de convertir "la mitad de la sociedad en sospechosa" con la ley del 'solo sí es sí' o de estar "pervirtiendo y corrompiendo" a los niños con la educación sexual en las escuelas. Bajo este planteamiento, ha retado a los alumnos a grabar de escondidas con el móvil estas clases y enseñárselo luego a sus padres. Así, ha pedido poder educar a los niños bajo la "moralidad" de sus progenitores y lejos de la "nueva inquisición y el puritanismo" de los actuales gobiernos. También ha reivindicado el derecho a comer un "chuletón" sin que se le recuerde la huella de Co2 que dejan. "Los insectos que se los coman ellos", ha exclamado, entre gritos y aplausos de los asistentes.