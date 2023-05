Un abogado mallorquín denuncia al fisco español ante la Comisión Europea

El abogado mallorquín Alejandro del Campo, del despacho DMS Legal, ha denunciado ante la Comisión Europea a la Hacienda española por exigir a los ciudadanos no residentes que hayan comprado inmuebles en nuestro país a través de sociedades extranjeras que paguen el Impuesto de Patrimonio por bienes que tienen fuera de nuestras fronteras, después de que el pasado mes de diciembre se modificara el citado tributo. Esta decisión se puso en evidencia tras una consulta formulada por un extranjero con una propiedad en Eivissa.

El problema nace de la modificación del citado tributo impulsada por el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos a finales del pasado año, y se introdujo al mismo tiempo que el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.

Con ese cambio, aquellas personas no residentes en España que hayan comprado inmuebles en nuestro país a través de una sociedad extranjera (una práctica que era habitual y que suponía la no tributación por Impuesto de Patrimonio), cuando el valor de estas propiedades suponga más del 50% de todas las que poseen, deberán afronta el abono del citado tributo sobre la totalidad de esos bienes. Por poner un ejemplo, si un alemán compra a través de una sociedad de ese país un chalé en Mallorca valorado en dos millones de euros, y dispone en Berlín de dos pisos adquiridos por esa misma sociedad con un precio de 500.000 euros cada uno, la pretensión de la Hacienda española es que pague el citado tributo en España no solo por la propiedad mallorquina, sino también por los dos inmuebles berlineses, al superar la primera el montante de las otras dos.

El abogado de DMS Legal pone de relieve lo absurdo de esa decisión. En primer lugar, recuerda que España es uno de los pocos países en los que todavía se paga el Impuesto de Patrimonio, que ha ido desapareciendo en todos los países de nuestro entorno, salvo en Noruega y Suiza.

Pero además, Del Campo pone de relieve que resulta un sinsentido que el Fisco español quiera hacer pagar tributos por propiedades que se encuentran en el extranjero a ciudadanos que no residen habitualmente en nuestro país.

Un alemán con casa en Eivissa

Este abogado subraya que la modificación legal que se aprobó a finales del pasado ejercicio resultaba confusa, y que ha sido tras una consulta vinculante realizada por un alemán con casa en Eivissa a la Dirección General de Tributos cuando ha quedado clara la citada intención de la Hacienda española, que considera que si el activo principal de una sociedad extranjera es un inmueble situado en España, entonces toda esa sociedad está situada en nuestro país y es donde debe de tributar.

La tesis de la Administración tributaria española es rechazada de forma tajante por el abogado mallorquín, al considerar que vulnera los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relacionados con la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, según consta en la denuncia que ha presentado ante la Comisión Europea.

Un punto a señalar es que ésta va dirigida tanto contra esa forma de aplicar el Impuesto de Patrimonio como contra el nuevo de grandes fortunas, este último con especial impacto en comunidades como Madrid y Andalucía, que han bonificado el primero en su totalidad.

Ha sido precisamente la decisión de algunos Gobiernos autonómicos de suprimir su impuesto de patrimonio lo que ha llevado al Gobierno a imponer en este caso por el de solidaridad de las grandes fortunas, que no está transferido a las autonomías.

El abogado de DMS Legal pone de relieve que este conflicto relacionado con el Impuesto de Patrimonio tiene un peso especial en una comunidad como la balear, en la que el número de propiedades adquiridas por extranjeros es muy elevado.

En cualquier caso, Alejandro del Campo recuerda que una vez presentada la denuncia, se debe de iniciar la investigación para determinar si la Comisión Europea abre un procedimiento de infracción contra España, por lo que la decisión final tardará algunos años en conocerse.

El precedente del modelo 720

Hay que recordar que este abogado de DMS Legal logró hace más de un año una victoria contra la Hacienda española, al lograr que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo tumbara el modelo 720 y las sanciones que se habían aplicado relacionadas con él.

Esta medida, impulsada por el que fuera ministro del PP Cristóbal Montoro, exigía a los contribuyentes declarar los bienes que tenían en el extranjero, e imponía unas elevadísimas sanciones en el caso de hacerlo fuera de plazo o de no llegar a presentar esa declaración, al tiempo que se fijaba que no prescribía, algo que solo sucede con los delitos de terrorismo o de genocidio, lo que Del Campo no dudo en calificar de «disparate».

Este abogado ha sido también especialmente activo al enfrentarse con el sistema que la Agencia Tributaria balear venía aplicando para de estimar el valor de un inmueble a la hora de aplicar los impuestos de transmisiones patrimoniales o de sucesiones.