El 14 de abril, el PP de la Comunidad de Madrid lanzaba un spot de 33 segundos en el que vemos cómo Isabel Díaz Ayuso entra en la Plaza de Ventas para reunirse con los cerca de 180 candidatos que el partido tiene en la región. Con el sol de cara y los ojos entrecerrados, la presidenta chasqueaba los dedos, sonreía a cámara y tarareaba su ya famoso lema 'Ganas'. Era la antesala de un vídeo electoral, publicado este pasado miércoles, mucho más completo pero en solitario y repleto de clichés sobre la vida madrileña.

−Primera escena: La presidenta de la Comunidad de Madrid se enfunda el chándal para emprender una carrera hacia la Puerta del Sol, el mismo recurso que utilizó para el vídeo de las pasadas elecciones, las del 4 de mayo de 2021, donde el PP logró más escaños que toda la izquierda junta.

−Segunda escena: Un grupo de seis chavales, tres chicos y tres chicas, bailan en la Cuesta de los Ciegos (Madrid) con una estética al más puro estilo Nude Project, una de las marcas favoritas del algoritmo de TikTok.

−Tercera escena: Una mujer de bata blanca alza una copa con aceite frente a otras tres personas vestidas igual en un olivar madrileño.

Lo siguiente que vemos son escaladores y nadadoras de natación sincronizada; periodistas; niños con uniforme de colegio privado o concertado o con una pala de pádel; chulapos paseando por la Plaza Mayor; estudiantes (parece ser) de gramática española; o a Ayuso con gente tomándose sus famosas 'cañas a la madrileña' en la Bodega La Ardosa (en Malasaña, Madrid). El vídeo termina con la presidenta uniéndose al baile de los chavales de la segunda escena.

Un mensaje continuista

Ayuso vuelve a ensalzar la idea de la vida madrileña que tanto estiró en las pasadas elecciones. Un 'modus vivendi' que incluye paseos por la capital, cervezas en terrazas y bodegas, familias felices y ex parejas que no se encuentran. No hay mensajes nuevos, ni rastro de la sanidad, su gran talón de Aquiles. No hay riesgo alguno.

La gran diferencia es que en esta ocasión no existe una idea central como en la anterior campaña, en la que se mostraba que gracias a ella la hostelería seguía abierta y la ciudad rezumaba vitalidad a pesar de estar en plena pandemia. "Contaba con una idea clara y distinguible. Más allá de otras críticas que podía recibir, resultaba creíble", apunta Francisco Seoane Pérez, profesor de Comunicación Política de la Universidad Carlos III de Madrid.

"Es un vídeo de una persona que ya se ve ganadora. Es el rival a batir y sabe que la campaña gira en torno a su figura. Es un un mensaje de caballo ganador", añade el consultor en Comunicación Política Eduardo Bayón. Su "imagen es relativamente fresca", y vuelve a jugar con escenarios de Madrid capital (que no tanto del resto de la región) y con las cervezas. "Trata de seguir una fórmula que ya le funcionó y que no da síntomas de desgastes".

El vídeo, según los expertos, está enfocado a un perfil joven o de mediana edad. Una franja de edad que en su momento capitalizó en parte Ciudadanos, pero que ahora han recuperado. Aparece gente joven, pero también familias y niños de escuela concertada, profesionales de la industria del aceite (que no trabajadores del campo) y estudiantes de español entrajetados.

La canción triunfa en TikTok

La gran apuesta del vídeo está en el juego sonoro con su lema, 'Ganas'. Con él, indica Bayón, crean un juego de palabras en el que Isabel Díaz Ayuso se presenta como ganadora. También en el que juega con esas "ganas de llegar a la gente" y de que "gana Madrid", en clave a aquello de "socialismo o libertad".

Cientos de jóvenes están utilizando la canción original para grabar TikToks motivacionales de cara a los exámenes. La propia Ayuso se ha grabado en uno con un joven que se ha declarado "apolítico" en sus propias redes". "Separemos lo que es trabajo con la vida privada", respondía en una story de Instagram a los comentarios sobre su colaboración con la candidata.

El caso es que la canción, y esos chasquidos de la candidata, están pegando. Hay memes, vídeos y versiones varias circulando por las redes desde que el PP madrileño lanzó el spot (y que, a última hora de la tarde del viernes, se acercaba a las 700.000 visualizaciones). Tiene pregnancia, aunque no apele necesariamente a la emoción.

Sin embargo, lejos de aplaudirlo, Seoane declara que se quedó "muy sorprendido de lo malo que es este vídeo de campaña" en comparación con el de las pasadas elecciones, el famoso de Ayuso corriendo, precisamente a nivel sonoro. "Ese me pareció una obra maestra. De hecho, se lo suelo poner a mis alumnos varias veces sin imagen, solo con el audio. Recuerda mucho a la atención que le dábamos a los sonidos en la pandemia, a los pájaros, los tintineos... Contaba una edición de audio muy compleja", prosigue.

Explica que el recurso de la música como elemento memorable es muy antiguo. Viene del famoso del lema l Like Ike, que fue un anuncio político de televisión para la campaña presidencial de Dwight D. Eisenhower en las elecciones estadounidenses de 1952. Le funcionó.

También le fue bien a José Luis Rodríguez Zapatero en aquella campaña en la que utilizó el logotipo ZP para erigirse como candidato a la presidencia. Fue en 2004 y por entonces le dedicaron portadas de periódicos mofándose de la idea. Pero "fue un éxito total. Se produjo una iconizcación del acrónico del candidato que rimaba bien con el lema de Zapatero Presidente", recuerda el profesor de la Carlos III, que opina que puede volver a pasar exactamente lo mismo: que de las burlas y los meses se consiga una victoria clara.