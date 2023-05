La izquierda pierde la mayoría en Baleares y queda a expensas del Pi, según un sondeo

El 'Pacto de Progreso' perderá el 28M la mayoría absoluta en el Parlament de Baleares, que ostenta en la actualidad por un holgado marcador de 32 diputados a 27. Así se desprende de la encuesta realizada por la Fundació Gadeso para Diario de Mallorca, del grupo Prensa Ibérica. En el mapa más probable del sondeo, PSOE, Podemos y las dos marcas insulares de Més sumarían 29 parlamentarios, a un escaño de los treinta que definen el control de la cámara.

El mantenimiento del Pacto exigirá según la encuesta que se lleve a cabo su apertura al centro a través de El Pi, con una horquilla entre cero y dos diputados. Los regionalistas de Josep Melià también son necesarios para conformar un gabinete de derechas. Sin embargo, los herederos de Unión Mallorquina han de ganarse la facultad del arbitraje superando el listón de cinco por ciento de los votos, impuesto en los años noventa por Gabriel Cañellas con la intención deliberada de expulsar a la UM de Maria Antònia Munar de la cámara.

Actualmente, El Pi se encuentra solo dos décimas por encima del porcentaje que le garantiza un papel decisivo en el futuro de Baleares, y el barómetro del CIS lo condenaba directamente al extraparlamentarismo. Según los autores del sondeo de Gadeso, una mejora de las expectativas progresistas puede acabar expulsando a los regionalistas de la cámara, por lo que su papel decisivo se inscribe en las fechas en que se realizó el muestreo.

La muestra de partida de Gadeso está formada por dos mil encuestas distribuidas proporcionalmente por las cuatro islas de Baleares, con dos mil adicionales para determinar la configuración del ayuntamiento de Palma, que será ofrecida mañana por este diario. Las entrevistas se realizaron hasta el pasado 15 de mayo, por lo que miden la instantánea electoral antes de la acometida final de la campaña.

Gadeso también devuelve al PP la condición de lista más votada de Baleares, que a lo largo de cuarenta años solo perdió en 2019 a manos del PSOE de Francina Armengol. El ascenso de los populares se debe casi en su totalidad a la absorción de la desintegración de Ciudadanos, que se queda en un modesto dos por ciento y sin posibilidades de levantar un acta de diputado.

El retroceso de las izquierdas se deriva según Gadeso de un retroceso en la participación, que afectaría a las formaciones de izquierda y que ya ocasionó su último descalabro en 2011. En aquella ocasión, José Ramón Bauzá logró la mayoría absoluta más abultada de la historia de Baleares con 35 diputados. La abrumadora victoria tenía un componente engañoso, porque se había producido con datos muy similares a los que le habían costado la presidencia a Jaume Matas en 2007, por lo que fue decisiva la inhibición izquierdista frente a las urnas. Los autores de la encuesta insisten ahora en que las cifras para los integrantes del Pacto mejoran conforme se acerca el 28M y se activan sus votantes en hibernación.

La derecha no solo ocupa la lista más votada, sino que Vox se ve aupada a tercera formación en el Parlament. Sus tres diputados actuales se doblan como mínimo a seis, suma el trece por ciento de los votos dejando a Més a cuatro puntos de distancia. El crecimiento de la ultraderecha favorece la gestación de un Govern conservador, y le garantiza asimismo una participación en el nuevo ejecutivo que incomoda al PP.

Los datos de Gadeso favorecen un Govern de derechas en un mapa oscilante, pero en ningún caso avalan la tesis del PP cuando pretende un Govern en solitario con apoyos externos. Además, la derecha también precisará en el entorno más probable de la aprobación expresa de El Pi, sorteando la hostilidad manifiesta de los regionalistas hacia Vox.

En el momento de cerrar el sondeo, el porcentaje de votantes indecisos alcanzaba el veinte por ciento. Su evolución puede ser determinante para el resultado final, pero Gadeso detecta de momento una erosión de los resultados del PSOE, que perdería dos de sus veinte diputados actuales que incluyen al formenterense. Los socialistas se estancan en un 25% de los votos, a dos puntos del PP que tampoco supera la barrera psicológica del treinta por ciento. El punto que pierde Podemos le castiga con dos diputados, pero Gadeso mantiene a la formación de izquierdas con más fortaleza que en otras regiones.

La encuesta ha medido asimismo el grado de conocimiento y de aceptación de los líderes regionales. En este apartado se confirma que las elecciones giran en torno a la figura de Armengol, la única candidata que es identificada por nueve de cada diez encuestados. También es la mejor valorada, con un 4,9. Marga Prohens se queda en el 81% con una puntuación de 4,2, por debajo de su adversaria socialista y del nacionalista menorquín Josep Castells (4,5).

Las dos candidatas que han calado menos en la opinión son Antonia Jover (39%) y Patricia Guasp (37%). La actual diputada autonómica y líder estatal de Ciudadanos comparte con el nacionalista mallorquín Lluís Apesteguia la valoración más modesta entre los participantes, ambos con un 3,8 sobre diez.

La limitada cotización de su líder no impide que Més se confirme como el partido más estable del arco parlamentario. No solo repite sus diputados en Mallorca, cuatro diputados al alza conseguidos con medio punto porcentual más que en 2019. Més por Menorca sobresale además como la única formación de izquierdas que experimenta una subida considerable, en consonancia con la puntuación obtenida por Castells. El empuje suplementario se traduce en un diputado adicional, de dos a tres. Por desgracia, esta modificación parcial en territorio menorquín no modifica el mapa global de la izquierda, porque se lo arrebata a Podemos.

Los trasvases entre formaciones sometidas a pactos consolida un resultado con diferencia mínima entre bloques, el tradicional treinta a 29. El PP ha mostrado durante las últimas semanas su disconformidad con sondeos que le ofrecen cifras parecidas a las presentadas por Gadeso, porque los populares están convencidos de que no se limitarán a recibir los restos del naufragio de Ciudadanos. En proporción a sus resultados previos, el impulso más abultado corresponde a Vox. La duplicación de escaños fortalece su posición negociadora.