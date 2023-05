Yolanda Díaz ha vuelto a acudir a Barcelona para apoyar la campaña de Ada Colau, como hizo la semana pasada en Nou Barris y como hará en el cierre de campaña. Este sábado lo ha hecho en el barrio del Carmel, y allí ha lanzado un llamamiento clásico de campaña electoral: ha reclamado la concentración del voto progresista en una candidatura, la de Colau, para frenar a la derecha. En este caso, para frenar una operación de la derecha para impedir que la alcaldesa lo siga siendo incluso aunque gane las municipales.

Lo ha hecho en un barrio en el que en 2019 ganó el PSC con 4.107 votos, por 2.743 de Barcelona en Comú. La vicepresidenta del Gobierno ha pedido el voto para la candidata de Barcelona en Comú para impedir que sea posible aritméticamente que el PP pueda garantizar con sus concejales que o bien el alcaldable de Junts, Xavier Trias, o bien el del PSC, Jaume Collboni, son alcaldes.

Los votos de Sirera

Una operación que pasa por un hipotético pacto de Trias y Collboni, que en el caso de que no llegaran a sumar los 21 concejales que dan la mayoría absoluta tendrían a su disposición los que obtenga el alcaldable popular, Daniel Sirera, que ya ha dejado claro que no tendrá problema en blindar esa alianza y que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, apoyaría esa opción.

“Hoy que estamos en el ecuador de la campaña me quedo preocupada porque he escuchado a Feijóo decir que está dispuesto a entregar los votos a Collboni o Trias con tal de sacar a Colau de la alcaldía”, ha dicho la ministra de Trabajo. “Cuando el PP entrega los votos alegremente a cualquiera de esas formaciones es que tiene claro lo que están representado”, ha añadido en alusión a Junts y el PSC.

“Que todos se pongan de acuerdo contra alguien es bastante raro. Sobre todo en el caso de Feijóo, a quien tengo el gusto de conocer bien”, ha añadido sobre la posible suma de hasta tres grupos para impedir que Colau siga.

Collboni y la honestidad

Collboni también ha sido objeto de ataques concretos. La alcaldesa le ha reprochado de nuevo que no haya contestado si tienen intención de pactar con Trias, es decir, que no cierre la puerta a ese pacto. Y le ha echado en cara que no defiende la obra de gobierno que ha compartido como socio de los Comuns en este mandato.

“Barcelona no puede tener candidatos a la alcaldía que no sean honestos, que no digan la verdad y que no reivindiquen la obra de gobierno”, ha proclamado Colau en referencia al que ha sido su primer teniente de alcalde desde 2019.

La alcaldesa no ha ahorrado críticas a Trias, al que ha atribuido haber dejado una ciudad “en manos de los especuladores, la ciudad de la ley del más fuerte, con una contaminación que ponía enferma a la población”. “Otra Barcelona no solo era posible sino que era necesaria”, ha proclamado.

Más elogios a Díaz

Es más que visible que la candidata de Barcelona en Comú se siente especialmente a gusto con Díaz, a la que elogia constantemente. Como ha vuelto a hacer este sábado en el Carmel, un barrio que hace dos décadas se dio a conocer cuando se derrumbó la cola de maniobras del túnel del metro.

Antes de que hablaran la candidata y la vicepresidenta, lo han hecho las eurodiputadas Sira Rego y María Eugenia Rodríguez Palop y el concejal del Eixample, Pau Gonzàlez, ha recordado como el Carmel fue ignorado durante tanto tiempo, y ha hecho recuento de los avances logrados con el tiempo en equipamientos. Gonzàlez será concejal de Horta-Guinardó si a los Comuns les corresponde dirigir el distrito.

Trias, Collboni y el empate

Los Comuns necesitan arañar votos a los socialistas en todos los flancos, ya que aunque nada está claro y todo está muy apretado, cunde la sensación de que Trias va perdiendo fuelle y la de que eso amenaza con reforzar el apoyo electoral a Collboni, con quien creen que ahora Colau roza el empate.