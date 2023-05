23·05·2023 16:21

Feijóo: "Me preocupa el consumo de porno"

Alberto Núñez Feijóo tiene un hijo de 6 años y está comprobando en sus propias carnes el reto de educar a alguien que ha nacido y crecido rodeado de pantallas. Por esa razón, y porque considera que se ha convertido en un problema de salud pública, el líder del PP está decidido a "abanderar" el control del acceso de los menores a según qué contenidos en la red. Este martes, en un coloquio de educación y superación con Toni Nadal, preparador del tenista Rafa Nadal durante años, Feijóo ha dicho que le preocupan "muchísimo los temas de internet", las "redes sociales" y que haya "adolescentes que se pasan el rato delante de un móvil". "Me preocupa el consumo de pornografía en la adolescencia, me preocupa que hay muchos chavales que no se van a la cama si no llevan su teléfono, me preocupa que no seamos capaces de ordenar eso", ha declarado.

Fuentes de la dirección del PP explican que el partido está decidido a que el Gobierno regule el acceso a la web, sobre todo en el caso de los menores. Los populares tienen ya registrada en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre el asunto que quieren que se debata en los próximos meses, para regular en el 'Boletín Oficial del Estado' cuanto antes este asunto y no esperar "a las directivas de la Unión Europea". Informa Pilar Santos.