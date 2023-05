A los dirigentes del PP la campaña electoral se les ha hecho "corta". Entre las listas de EH Bildu con 44 condenados por su relación con la banda terrorista ETA y las denuncias a algunos dirigentes del PSOE por compra de votos en Mojácar (Almería) y Albudeite (Murcia), Alberto Núñez Feijóo cree que los ciudadanos han visto el "caos" que representa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y este domingo 28M en las urnas le empezarán a señalar la puerta de salida de la Moncloa.

El líder del PP dio este viernes por la tarde su mitin de cierre en el Auditorio del Palacio Municipal de Congresos y el ambiente era de fiesta total. Las encuestas apuntan a que Isabel Díaz Ayuso arrasará y tiene al alcance de su mano la mayoría absoluta. "Vamos a votar masivamente en contra de los que nos quieren engañar y los que hacen trampa", dijo el político gallego. Feijóo considera que los españoles han asistido de manera "atónita" a los dos temas que han marcado la campaña electoral y se han "avergonzado de la imagen" que ha dado España. El líder del PP confía en que su partido gane las elecciones municipales (en 2019, el PSOE le sacó un millón y medio de papeletas de ventaja) y también las autonómicas (en ocho de las 12 comunidades, las encuestas le colocan como el partido más votado). Otra cosa será conformar una mayoría suficiente como para gobernar, algo para lo que necesitará a Vox en territorios claves como la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Ciudadanos, ya en el "carril"

"Vengo a pedir el voto para los que quieren una política mejor, para la gente que está cansada de sanchismo y quiere empezar a derogarlo a partir del próximo domingo", declaró. Feijóo volvió a insistir en que es necesario pensar en la "utilidad" del voto, algo que ha hecho estos últimos días apelando a los que han apoyado en otros comicios a Ciudadanos y Vox. Este viernes dio un paso más y llegó a decir que el partido naranja "ya está inmerso" en el "carril" del PP por los numerosos fichajes que ha hecho en esas filas, la última la del exeurodiputado de Cs Luis Garicano.

También reclamó el respaldo de los "votantes socialistas que se avergüenzan porque el PSOE ya no es un partido de Estado". Según el dirigente conservador, su partido "ha sido incapaz de ponerle freno" y deben hacerlo "el conjunto de los españoles".

Antes de subir al escenario Feijóo lo había hecho Ayuso. "Una semana más [de campaña] y no hay un delito tipificado en el Código Penal que no protagonice un candidato de la izquierda", dijo Ayuso antes de asegurar que Sánchez "se va a ir como llegó: por un intento de pucherazo". Los populares consideran que el político progresista no debería haber presentado la moción de censura tras la sentencia de la Gürtel que ratificó que el PP se lucró de la corrupción de la red Gürtel.

La dirigente madrileña dedicó buena parte de su discurso a cargar contra el líder del PSOE por sus "decretazos, su homilías bolivarianas y esas ruedas de prensa en el aparcamiento de la Casa Blanca". "Ya no le vota ni Txapote", remachó en referencia al etarra que asesinó a Miguel Ángel Blanco.

El líder del PP la escuchó desde la primera fila. Y sea por esas declaraciones o por las que ha hecho durante la campaña cuando pedía la ilegalización de EH Bildu, un extremo que no comparte Feijóo, el jefe de los conservadores quiso defender delante del auditorio que respeta las declaraciones y las estrategias de Ayuso. "Entre todos hemos hecho una buena campaña y hemos recuperado la mejor versión del PP y eso es algo muy importante", opinó en referencia a las diferentes sensibilidades internas.