El gran ganador en el PSOE de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, Emiliano García-Page, que ha logrado conservar su mayoría absoluta, considerado en ciertos sectores del PSOE como un posible sucesor de Pedro Sánchez, no tiene ninguna duda de que el candidato en las generales anticipadas del próximo 23 de julio debe ser el presidente del Gobierno. Porque "quiere ir " y porque "es razonable que la gente emita un veredicto sobre su gestión". Eso es lo que él, subrayó, plantea con la convocatoria de las elecciones.

Según ha señalado Page, en una entrevista en Onda Cero, "no había otra opción" porque el mensaje que han mandado los votantes este domingo con el batacazo general del PSOE es "nítido" y "no había vuelta atrás" . Esperar a finales de año, cuando debían celebrarse, habría supuesto "seis meses de barbacoa". No para el propio partido o para Sánchez, que también, sino un "achicharre de las instituciones y de la situación general del país".

El dirigente manchego reconoce que unas elecciones en dos meses esquiva el debate interno sobre el resultado del 28M -una enmienda a lo que ha hecho y representa el Gobierno de coalición y particularmente Pedro Sánchez-, y que, además, no es la primera vez que se posterga un análisis interno de estas características. Pero no se ha detenido mucho en esto y ha puesto el foco en que debían haberse celebrado antes, como hace cuatro años, que las generales fueron en abril y las autonómicas y municipales en mayo. Eso permitió, explicó, que hubiera una "reflexión sobre España" primero y que los territorios dispusieran después de tiempo para su propia campaña territorial. Sin embargo, afirmó, se dijo que no era posible por la presidencia española de la UE. "Eso ahora ha quedado pulverizado".

Page dudó en atena sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno pueda ganar las elecciones y se limitó a contar que el cálculo que hacen todas las fuerzas es que la diferencia entre las elecciones autonómicas y municipales y las generales es que votan tres millones de personas más. Se confía en una "llamada a la movilización". Sobre el resultado, dijo, "no sabría decir, hay mucha crispación en la calle".