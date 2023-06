Un PP valenciano todavía en estado de efervescencia tras el 28M ha celebrado este miércoles una masiva junta directiva en València que ha contado con la presencia del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y del líder autonómico, Carlos Mazón.

En un ambiente festivo pero con intervenciones en tono de campaña electoral, el acto ha servido para cambiar el chip del partido conservador y ponerlo en marcha de cara a las generales con un discurso muy similar al que triunfó en las urnas hace escasos días: incidir en los ninguneos de Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana, en la importancia de la autonomía para la batalla del 23J y en que la llegada del PP a Moncloa, que Feijóo y Mazón han dado prácticamente por segura, cambiará el peso específico de la autonomía en el conjunto del país.

El encuentro ha reunido a cientos de cargos electos, militantes y simpatizantes del partido. Algunos incluso no han cabido en una de las salas del hotel de València donde ha tenido lugar el evento, que ha comenzado con un vídeo homenaje del PP valenciano a Feijóo, con música de la Creedence Clearwater Revival, banda de la que el gallego ha admitido ser seguidor.

El presidente nacional ha celebrado el "espectacular" resultado obtenido por el PP valenciano en las autonómicas y municipales, que ha sido "todavía más ambicioso" del que él mismo esperaba, según ha confesado. También ha tenido elogios personales hacia Mazón, de quien ha dicho que ha sido un "acicate permanente".

El PP asume la responsabilidad" de volver a ser la fuerza mayoritaria el "compromiso de no defraudar"

Feijóo ha asegurado que el PP "asume la responsabilidad" de volver a ser la fuerza mayoritaria en la Comunitat Valenciana y también el "compromiso de no defraudar" a los valencianos y de "gobernar para todos".

El líder conservador ha ligado su destino electoral con el resultado del 23J en la autonomía, como vino haciendo de cara al 28M: "La Comunitat Valenciana es uno de los resortes en los que va a pivotar el cambio en España. Sé que esta comunidad no va a fallar y, si no falla la Comunitat Valenciana, no fallaremos en el Gobierno de la nación", ha incidido.

A partir de ahí, el presidente del PP ha saltado al plano más nacional, desplegando sus habituales ataques contra el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y contra el "sanchismo" en general. "A Sánchez le importa su campaña y a nosotros nos importa España", ha remarcado.

Para aprovechar "la mejor oportunidad en años" que según Feijóo llega el 23J, ha avanzado que buscará una gran movilización aprovechando la inercia ganadora con la que sale su formación tras las autonómicas. "Nos veremos en los platós, en las calles con la movilización más grande que ha hecho un partido político en la historia de España".

"Ofrendar nuevas glorias a España"

Por su parte, Mazón, que ha arrancado destacando que la C. Valenciana "ha vuelto a ofrendar nuevas glorias a España", ha insistido en lo que ya advertía el 28M: "queda la mitad del camino", en referencia a que el "cambio" no será completo hasta que Feijóo llegue a la Moncloa. Y en ese sentido, ha celebrado que su triunfo "inicia una nueva etapa en el Gobierno de España" y pone fin al "ninguneo" de Sánchez a la autonomía.

El presidente del Gobierno ha vuelto a ser una constante en los discursos de ambos dirigentes. Tras afear que haya escogido como número dos a Teresa Ribera, "la ministra que, junto a él (Sánchez), más daño le ha hecho a la Comunitat Valenciana", ha ironizado con que el PP "sí que está orgulloso de tener un presidente nacional que atiende, prioriza y que va a cumplir con la Comunitat Valenciana por el bien de España".

Crítica al plantón de Puig

Sobre la ronda de contactos que arranca este jueves, Mazón ha agradecido a Joan Baldoví (Compromís) y a Carlos Flores (Vox) que acudan a la cita. "Desgraciadamente, no puedo decir lo mismo de Ximo Puig", ha lamentado.

En ese sentido, ha insistido en que acude a las reuniones "sin prejuzgar y con el máximo respeto" a todas las formaciones. Y ha fijado tres grandes compromisos de su futuro gobierno: "Sí o sí, va a ser un gobierno del cambio liderado por el PP y que ejecute su proyecto político. Va a ser estable, cierto, seguro y eficaz. Y va a defender a la Comunitat Valenciana por encima de todo. Vamos a cumplir con todo ello, que estén tranquilos los ciudadanos, que esto va muy en serio y lo vamos a hacer con gran responsabilidad".