El gabinete de Oltra no supo de los abusos a la menor antes de la investigación judicial

El primer informe policial sobre los correos electrónicos de los colaboradores de la exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad Mónica Oltra ratifica sus declaraciones en las Corts y en sede judicial: su gabinete no cruzó correos sobre la denuncia por los entonces presuntos abusos sexuales de un monitor (su exmarido) a una menor tutelada hasta el 8 de agosto de 2017. Un detalle que conoció "como Mónica Oltra y no como vicepresidenta o consellera de Igualda", el 4 de agosto de 2017 cuando recibió una llamada de su exmarido informándola de la citación judicial.

Así lo confirma la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia en el informe aportado al Juzgado de Instrucción 15 de València e incluido en una de las dos piezas secretas sobre las que ayer se levantó el secreto del sumario. La otra pieza que sigue secreta analizará los correos intercambiados entre los otros trece investigados en esta causa, como la directora del centro de acogida de menores Niño Jesús donde se produjeron los hechos, la directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, o la directora general de Infancia, entre otros.

De la información hecha pública ayer que alcanza los 197 folios, lo más destacado son los correos rastreados del gabinete de la exvicepresidenta Oltra entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2017. El Grupo técnico operativo de la Policía Judicial ha revisado durante meses los correos intercambiados entre los doce miembros del gabinete de Oltra entre sí y con el jefe de gabinete, Miquel Real, al que también se investiga en esta causa.

Nueve correos y el expediente

La Policía Judicial sólo ha detectado un único correo relacionado con el caso de la menor a Miquel Real, jefe de gabinete de Oltra. Yocho al asesor de la vicepresidenta, Enric J. A., que no está investigado, y que intercambió información sobre la menor con la jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad o el subsecretario de la vicepresidencia. Todos remitidos o enviados entre el 8 y el 18 de agosto de 2017, cuando se abrió el expediente informativo sobre el caso de los abusos, tal como declaró Oltra en las Corts y en sede judicial. Aunque entre estos últimos correos sí que se desvela que la dirección territorial de València de la Conselleria de Igualdad, la jefa de servicio y la subdirectora de Infancia, Adolescencia e Igualdad sí conocían las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Menores de València desde el 6 de julio, cuando ya solicitó que se cambiara de centro al monitor. Aunque esta decisión no se ejecutó hasta el 16 de agosto, según consta en la documentación.

Entre los correos que recibe el asesor Enric J. A. el 10 de agosto está la directriz de la subdirectora general de Infancia y Adolescencia en el que solicita la apertura del expediente informativo, considerado "parajudicial" por la sentencia que condenó por los abusos sexuales al monitor.

La subdirectora general de Infancia señalaba el escrito que "habiendo tenido conocimiento verbal en el día de hoy, de las declaraciones de una niña del centro de acogida ‘Niño Jesús’ respecto a posibles abusos por parte de un educador de centro y teniendo en cuenta que desde esa dirección territorial ya se ha dado parte a Fiscalía, se solicita que aperturen expediente informativo a fin de constatar a veracidad de los hechos y que se informe a esta Dirección General de las actuaciones realizadas". La Policía también confirma que no se borraron correos como denunciaba a la ultraderecha. De hecho, consta otra resolución del juez en la que deja sin efecto el bloqueo e inhabilitación de las cuentas @cv.gva.es que estuvieran relacionadas con la Conselleria de Igualdad y Vicepresidencia, -una petición de la asociación Gobierna-TE, que temía un borrado de correos-, ya que un informe del Subdirector General de Sistemas y Gestión comunicó que no guardan relación con el personal del Consell sino que se trata de un dominio creado para proveer de cuentas a la ciudadanía, que se decidió eliminar hace más de un año al entender que esta no era una función propia de la Generalitat.