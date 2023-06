Los socialistas no luchan solo en las elecciones generales del próximo 23 de julio contra el PP y Vox. También contra el desánimo que se ha instalado en sus filas tras los duros resultados en las municipales y autonómicas de hace dos semanas: perdieron seis autonomías y la mayoría de las capitales de provincia que gobernaban. En Cataluña no se da la misma sensación de debacle, porque el PSC ganó con claridad los comicios locales pese al mal sabor de boca que ha dejado no lograr hacerse con el Ayuntamiento de Barcelona, pero la inminente cita con las urnas se presenta, ha admitido este domingo el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, “dura, muy dura”.

“En seis semanas España y Cataluña se juegan su futuro. Este es el reto. Convencer a los españoles de que la mejor opción es un Gobierno socialista. No hay tarea más importante que trabajar para asegurar que la mejor España sale triunfadora de este reto. Estas elecciones se pueden ganar. Mi convicción y mi deseo es que se van a ganar”, ha señalado el exministro de Sanidad en el Consell Nacional del PSC, convocado para aprobar las listas electorales, con Meritxell Batet, Miquel Iceta y Raquel Sánchez en los primeros puestos de la candidatura al Congreso por Barcelona. “Nos jugamos la convivencia en nuestro país”, ha continuado Illa, insistiendo en los efectos que un Ejecutivo central formado por el PP y Vox, o con la ultraderecha apoyando desde fuera a Alberto Núñez Feijóo, puede tener sobre el conflicto territorial, que durante los últimos cuatro años, de la mano de la agenda de diálogo desplegada por Pedro Sánchez desde la Moncloa, ha bajado muchos enteros. Pero la intervención de Illa, en un momento en el que el PSC aspira a volver a ser el partido más votado en Catalunya y convertirla en el principal granero de papeletas socialistas (ahora que Andalucía ha dejado de serlo), ha estado mucho más centrada en ensalzar la gestión del Gobierno que en atacar a la derecha y la ultraderecha. “Es difícil encontrar en todo el periodo democrático un gobierno con mejor hoja de servicios en cualquier tema”, ha continuado el exministro, que ha citado cinco motivos para renovar la confianza en el socialismo: la buena marcha de la economía, las medidas de justicia social, las respuestas ante circunstancias inéditas como la pandemia y la guerra en Ucrania, el peso internacional de España y la política territorial. No tolerar los ataques a Sánchez Illa, que ha pedido al PSC que no consienta las “faltas de respeto” de la derecha al presidente del Gobierno, ha concluido llamando a una participación “sin precedentes” el próximo 23 de julio. Batet también ha pedido a los socialistas que se revuelvan contra el desánimo y tengan fe en sus posibilidades. “El éxito comienza en la voluntad”, ha señalado tras atacar a Feijóo por su desprecio de las políticas de Igualdad y alabar la obra del Gobierno de coalición sin citar en ningún momento a Unidas Podemos. “Os necesito a todos”, ha subrayado la presidenta del Congreso de los Diputados.