Ada Colau ha propuesto este martes una fórmula para gobernar Barcelona con ERC y el PSC de manera que los tres alcaldables de los partidos compartan la alcaldía. En su planteamiento, este gobierno “fuerte”, que tendría el apoyo de 24 concejales, empezaría con Ernest Maragall como alcalde. El republicano ocuparía el cargo un año, el primero del mandato.

Los tres años posteriores se dividirían entre los dos jefes de filas restantes: un año y medio para Colau y un año y medio para Collboni, que dirigiría la ciudad los últimos 18 meses, de diciembre de 2026 a mayo de 2027. La alcaldesa en funciones ha defendido el reparto por considerar que ella y el alcaldable del PSC prácticamente empataron, aunque él quedó por encima. La alcaldable de Barcelona en Comú, que ha lanzado su propuesta en el programa ‘Cafè d’idees’ de TVE, ha explicado que ha trasladado esta posibilidad al PSC y a ERC.

También ha asegurado que tiene lógica que Maragall sea alcalde menos tiempo porque perdió cinco concejales, aunque ha considerado importante que el republicano tenga un papel relevante, lo que se entiende porque si no pocos incentivos tendría para sumarse a una fórmula inédita y compleja.

Los 11 ediles de Trias

Colau ha considerado que Trias no puede gobernar solo –pese a que ella lo hizo en su primer mandato durante dos años y medio- y que aunque sume a ERC no tendrá mayoría absoluta y no podrá afrontar con facilidad los retos de la ciudad. También ha descartado que Collboni pueda gobernar solo.

“A mí me da igual quién corta la cinta de la inauguración de la conexión del tranvía, si Maragall, Collboni o yo, lo que me importa es que se una”, ha afirmado Colau como ejemplo de lo que dice que inspira su propuesta: garantizar políticas progresistas.

Cogerá el acta

La alcaldesa en funciones ha afirmado que de entrada será concejal, que cogerá el acta, y que se dedicará a intentar que haya un acuerdo de izquierdas. Y que si no lo logra, hablará de Barcelona en Comú para ver cuál es "el siguiente paso".