El PSOE da prácticamente por perdida Barcelona, pero este viernes, un día antes de la constitución de los ayuntamientos en toda España, ha llevado a cabo un último llamamiento a Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo para que los Comuns y el PP apoyen al socialista Jaume Collboni y eviten un mandato de Xavier Trias, de JxCat, en la capital catalana. "Yolanda Díaz y Ada Colau tienen que elegir si quieren que gane el independentismo del huído Carles Puigdemont o que haya un alcalde socialista y constitucionalista. Lo mismo le decimos al PP. Díaz y Alberto Núñez Feijóo se tienen que posicionar", ha señalado el secretario de Política Municipal de los socialistas, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Por ahora, los Comuns mantienen que no entrarán a formar parte de una ecuación en la que también participe el PP. Pero los socialistas no dan su brazo a torcer y presionan tanto desde Catalunya como desde Madrid para que Barcelona en Comú selle con el PSC un acuerdo que, según apuntó Collboni, les permitiría entrar en el gobierno municipal con él de alcalde. No mencionó en la comparecencia de este jueves el nombre de Colau -en el partido hay quien da por hecho que ella debería dar un paso al lado-, pero tampoco los votos del PP, que serían necesarios para que la operación prosperase.

El líder del los populares en Barcelona, Daniel Sirera, no cierra la puerta a "hablar" de un gobierno de Jaume Collboni con los Comuns, aunque reconoce que no es "el mejor escenario". "Yo propongo que no estén ni Colau ni los Comuns, otra cosa es que Collboni quiera hablar conmigo y me ofrezca otra cosa", ha afirmado Sirera, emplazando al socialista a hacer algún tipo de propuesta en las poco más de 24 horas que quedan para la investidura.